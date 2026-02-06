Incidentul a avut loc pe 17 ianuarie 2026, în jurul orei 13.00, într-un supermarket din Sânnicolau Mare. Femeia, din comuna Beba Veche, și-a pierdut portofelul în care se aflau bani și carduri bancare. Din neatenție, aceasta notase codul PIN lângă unul dintre carduri, lucru care le-a permis hoților să retragă o sumă semnificativă de bani.

„La data de 19 ianuarie 2026, polițiștii orașului Sânnicolau Mare au fost sesizați cu privire la pierderea portofelului și retragerea frauduloasă a sumei de 3.200 de lei de pe unul dintre carduri”, a transmis IPJ Timiș.

Poliția a deschis o anchetă și, în urma investigațiilor, a identificat suspecții responsabili de furtul și retragerea ilegală a banilor. Cei cinci au fost reținuți pe 4 februarie, după ce probele adunate au confirmat implicarea lor. Potrivit IPJ Timiș, aceștia sunt cercetați pentru furt și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.

Totul a fost surprins de camerele de supraveghere din supermarket, ceea ce a ajutat autoritățile să identifice rapid persoanele implicate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE