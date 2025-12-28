Ursula von der Leyen și Antonio Costa au participat sâmbătă seara la o videoconferință cu Volodimir Zelenski, alături de alți lideri europeni, printre care președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul polonez Donald Tusk. Această videoconferință a avut loc în perspectiva întrevederii programate pentru duminică la Mar-a-Lago între Donald Trump și Volodimir Zelenski.

„Împreună cu liderii europeni, am discutat cu președintele Zelenski pentru a ne coordona în perspectiva întâlnirii cu președintele Trump. Sprijinul Uniunii Europene pentru Ucraina nu va șovăi – în război, în pace și în reconstrucție”, a transmis Antonio Costa.

Șeful Consiliului European a evocat în acest sens deciziile recente ale UE care „au întărit Ucraina”, cum ar fi susținerea financiară pentru următorii doi ani și extinderea sancțiunilor împotriva Rusiei. Costa și-a exprimat totodată deschiderea pentru „luarea unor măsuri suplimentare”.

„O Ucraină puternică și prosperă în UE este o garanție fundamentală de securitate. Continuăm să lucrăm pentru o pace durabilă, în strânsă cooperare cu partenerii noștri americani”, a conchis el.

La rândul ei, von der Leyen a salutat „cu satisfacție toate eforturile care duc la obiectivul nostru comun: o pace justă și durabilă, care să mențină suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei” și care „să întărească capacitățile de securitate și apărare ale țării, ca parte integrantă a securității continentului”.

Potrivit lui von der Leyen, „Comisia Europeană va continua să mențină presiunea asupra Kremlinului, să-și continue sprijinul pentru Ucraina și să lucreze intens pentru a o însoți pe calea sa către aderarea la UE”.

Întâlnirea de la Mar-a-Lago, reședința din Florida a președintelui american, se va concentra pe proiectul planului de pace pe care Volodimir Zelenski l-a făcut public săptămâna aceasta, precum și pe garanțiile de securitate bilaterale pe care Statele le-ar putea oferi și pe un acord economic, notează EFE.