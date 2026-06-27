Semne precum îngustarea arteriolelor, scăderea densității vaselor de sânge și subțierea nervului optic au fost identificate ca indicatori ai riscului de Alzheimer. Fang explică faptul că retina acționează ca un „senzor biologic integrat” al sănătății generale.

Studiul a implicat peste 40.000 de participanți din UK Biobank și a analizat 12 factori de risc pentru Alzheimer, inclusiv vârsta, tensiunea arterială și depresia. Rezultatele au fost publicate în Journal of Alzheimer’s Disease.

Un nou studiu sugerează că ochii ar putea dezvălui indicii timpurii despre riscul de a dezvolta boala Alzheimer, cu ani înainte de apariția simptomelor evidente

Cercetătorii de la Universitatea din Florida, conduși de inginerul biomedical Ruogu Fang, au descoperit că fotografiile retinei pot evidenția factori subtili asociați cu riscul de a dezvolta această afecțiune.

Retina – țesutul sensibil la lumină din spatele ochiului – reflectă semne ale unor probleme de sănătate mai profunde.

„Știm că boala Alzheimer se dezvoltă pe parcursul a zeci de ani, dar majoritatea instrumentelor de diagnostic se concentrează pe stadii avansate, când intervenția este prea târzie”, explică Fang.

Echipa sa a utilizat învățarea automată pentru a analiza 62.876 de fotografii ale retinei, preluate de la peste 40.000 de participanți din cadrul UK Biobank.

Modelele de inteligență artificială au fost concepute pentru a prezice 12 factori legați de riscul de Alzheimer, inclusiv sexul, fumatul, somnul, consumul de alcool, depresia, vârsta, indicele de masă corporală și tensiunea arterială.

Rezultatele au arătat că îngustarea arteriolelor mici, scăderea densității vaselor de sânge și subțierea nervului optic sunt semne ale îmbătrânirii retinei asociate cu boala Alzheimer.

Fotografiile retinei funcționează mai degrabă ca un senzor biologic integrat al riscului cumulativ, decât un simplu chestionar.

Imaginile retinei sunt deja utilizate în monitorizarea diabetului, glaucomului sau cataractei și ar putea deveni un instrument valoros pentru identificarea riscului de declin cognitiv.

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