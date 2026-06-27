După internarea voluntară într-o unitate de psihiatrie și transferul la un spital generalist pentru îngrijiri medicale suplimentare, artistul a ajuns să fie imobilizat și chiar încătușat de polițiști, pe 19 iunie, în centrul orașului Câmpina, județul Prahova, în condițiile în care nu se afla sub efectul vreunei măsuri preventive impuse de judecători și nu era cercetat penal.

Reconstituirea traseului

Succesiunea evenimentelor ridică semne de întrebare cu privire la modul în care instituțiile implicate au gestionat situația delicată în care se afla un pacient psihiatric, chiar dacă aici vorbim despre o figură publică, și la măsurile adoptate pentru protejarea persoanei aflate în custodia sistemului medical.

Pentru a înțelege exact cum s-a ajuns în această situație, Libertatea a reconstituit traseul parcurs de artist în ziua incidentului, pe baza informațiilor oficiale obținute de la autorități și a discuțiilor cu surse implicate în gestionarea cazului.

Analiza urmărește să stabilească dacă procedurile medicale și intervențiile ulterioare au respectat drepturile unui pacient aflat într-o stare de vulnerabilitate și dacă măsurile dispuse de instituțiile implicate au fost conforme cu obligațiile legale care le reveneau sau din contră nejustificate și disproporționate.

Episodul de autoagresiune

Cheloo a ajuns la Spitalul de Psihiatrie Voila din Câmpina în data de 18 iunie. A doua zi, pe 19 iunie, în timpul internării, artistul ar fi fost implicat într-un episod de autoagresiune.

Potrivit surselor consultate de Libertatea, acesta ar fi spart o cană și s-ar fi tăiat cu unul dintre cioburi în zona laterocervicală (n.r. la gât), provocându-și o plagă superficială. În urma incidentului, medicul de la Spitalul de Psihiatrie Voila a decis transferul pacientului la Spitalul Municipal Câmpina (SMC) pentru evaluare și tratament de specialitate.

Acest transfer interclinic nu este o excepție. Se întâmplă frecvent ca pacienții internați la Voila, spitalul de psihiatrie aflat pe raza orașului Câmpina, să aibă nevoie de tratament medical pentru alte afecțiuni.

Preluat de ambulanță și escortat de poliție la urgențe

Pacientul Cătălin Ștefan Ion a fost preluat de un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță Prahova din camera de gardă a spitalului Voila pe 19 iunie, la ora 15.00. Transferul la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Municipal din Câmpina – situat la o distanță de aproximativ 6, 7 kilometri – s-a realizat sub escorta poliției. Pe drumul dintre Voila și SMC, Cheloo nu a pus nicio problemă echipajului din ambulanță, nu a fost agitat, nu a fost contenționat (legat).

„Noi am fost la solicitare, chemați de către spitalul Voila. Persoana respectivă își provocase leziuni la nivelul laterocervical, superficial, iar medicul de acolo a solicitat și intervenția echipajului de poliție, probabil era agitat în spital. Pe timpul transportului nu a pus probleme.

În ambulanță, noi nu avem voie să-i restricționăm mișcările, plus că el nu era agitat la momentul când l-a preluat colegul nostru. La spital l-am dus pentru acea rană superficială la nivelul gâtului, ca să-l vadă la chirurgie. Pe timpul transportului nu a fost agitat. Dacă era, trebuia să fie prezentă și poliția în ambulanță. Din punctul nostru de vedere nu ne-a pus probleme pe timpul transportului”, a declarat, pentru Libertatea, George Duță, purtătorul de cuvânt al SAJ Prahova.

Acesta a precizat că echipajul de poliție a escortat ambulanța până în curtea spitalului municipal.

„Când ne-am dat jos, era și poliție, era toată lumea”

Ambulanța a ajuns în curtea spitalului Câmpina și a parcat în curtea interioară, în dreptul unei rampe care duce spre intrarea în unitatea de primiri urgențe. Potrivit surselor Libertatea, Cheloo a coborât singur din ambulanță „pe picioarele lui, nu era pe targă”, fără să se opună, fără să aibă un comportament care să ridice suspiciuni. Se pare că a devenit ostil în momentul în care s-a văzut flancat de polițiști.

„Colegul mi-a spus că nu a fost nicio problemă în ambulanță, când ne-am dat jos, era și poliție, era toată lumea. A luat-o la fugă spre ieșirea din spital și a fost oprit ulterior”, au precizat sursele Libertatea. Reacția nervoasă provocată de apariția poliției a fost confirmată inclusiv de Marius Niculescu, managerul Spitalului Municipal Câmpina.

„El a plecat de pe rampă (n.r. – pentru accesul persoanelor cu dizabilități) de la UPU. S-a săturat că era flancat așa de toată lumea. A schițat cinci metri mai încolo și s-au impacientat toți că fuge. Ce s-a întâmplat în stradă, eu nu știu, doar ce am văzut la televizor”, precizat, pentru Libertatea, managerul SMC.

Imobilizat și încătușat

Deși a părăsit spitalul înainte de finalizarea procedurilor medicale, Ion nu a ajuns departe. Acesta a fost identificat în apropierea intersecției dintre Bulevardul Carol I și strada care face legătura cu intrarea pentru ambulanțe, la aproximativ 50-60 de metri de unitatea medicală. Acolo, în intersecția aflată în centrul orașului, pacientul a fost prins de doi agenți de poliție, imobilizat, încătușat și ulterior readus la UPU.

Din imaginile surprinse de un martor care a asistat la acest incident se vede clar momentul în care pacientul este imobilizat de doi polițiști și de un angajat al serviciului de ambulanță. Cheloo este căzut în genunchi și ridicat ulterior în picioare. Pare agitat, se zbate și încearcă să scape din strânsoare, dar fără să reușească. Polițiștii îi duc cu greu ambele mâinile la spate.

Deși nu se vede pe filmarea care a ajuns în spațiul public, pacientul psihiatric a fost încătușat. Informația a fost confirmată pentru Libertatea de reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Prahova.

„I s-au pus și cătușe pentru că nu puteau să-l imobilizeze altfel. Era ciudat să-l țină unul de o mână și altul de o mână și el să tragă stânga, dreapta. Așa, fiind imobilizat nu putea să fugă, dar după ce i s-au acordat îngrijiri medicale și s-a liniștit, i-au scos cătușele”, a precizat Laura Antimiu, purtătorul de cuvânt al Poliției Prahova.

Intervenția poliției de la momentul preluării pacientului de la psihiatrie și reinternarea la aceeași clinică a durat o oră și jumătate, de la 15.00 la 16.30, când Cheloo a fost predat din nou spitalului Voila.

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„S-a constatat că nu e nimic, nici nu erau leziuni”

În documentarea materialului, Libertatea a consultat mai multe persoane implicate în situația artistului, membru fondator al formației Paraziții. Toate au avut aceeași dilemă. De ce a fost necesar transferul cu ambulanța de la spitalul de psihiatrie la un spital generalist, pe un drum neprietenos, cu serpentine, cu trafic de oraș, în condițiile în care pacientul era deja într-o stare psihică delicată.

De ce a fost nevoie de un stres suplimentar, atâta vreme cât rana de la gât era doar o zgârietură superficială care nu a pus probleme medicale.

„La noi a primit doar serviciu de investigare și s-a constatat că nu e nimic, nici nu erau leziuni. Înțeleg că ar fi sesizat cei de la Voila că ar fi avut urme de tentativă de suicid într-un fel sau altul. S-au îngrijorat oamenii și au vrut să vadă dacă e o problemă. Deși, după părerea mea, era vizibil că nu era nimic. Dar, dacă nu au medic, au cerut ca pacientul să fie consultat de un medic într-o structură de urgență”, a precizat Marius Niculescu, managerul spitalului din Câmpina.

În ce condiții un polițist poate încătușa un cetățean care nu este cercetat penal

Potrivit legii Poliției Române (Legea nr. 218/2002), „polițistul este îndreptățit să utilizeze cătușe sau alte mijloace de imobilizare în scopul împiedicării sau neutralizării acțiunilor violente ale oricărei persoane”.

Aceeași lege precizează și că folosirea mijloacelor de constrângere „nu trebuie să depășească, prin intensitate și durată, nevoile reale pentru atingerea scopului intervenției”. De asemenea, legea prevede expres că încătușarea nu este rezervată doar persoanelor arestate sau cercetate penal. Ea poate fi folosită și pentru prevenirea autovătămării ori a unui pericol imediat.

Totuși, încătușarea unui pacient aflat într-o stare de vulnerabilitate ridică întrebări în raport cu principiile consacrate de Legea sănătății mintale, care impun respectarea demnității persoanei și utilizarea celor mai puțin restrictive măsuri necesare pentru protejarea acesteia.

În loc de asistență medicală, a avut parte de umilire publică

În cazul de față, vulnerabilitatea pacientului pare să fi fost amplificată chiar de succesiunea deciziilor luate de instituțiile implicate.

După episodul de autoagresiune, acesta a fost transferat cu ambulanța de la spitalul de psihiatrie către o unitate medicală aflată la câțiva kilometri distanță, fiind plasat într-un circuit medical și operațional care a presupus ulterior intervenția poliției. În loc să beneficieze exclusiv de măsuri de protecție și supraveghere medicală, pacientul a ajuns să fie escortat de forțele de ordine și, în final, încătușat în spațiul public.

Tocmai această succesiune de evenimente ridică problema dacă măsurile adoptate au avut ca efect protejarea unei persoane aflate într-o situație de fragilitate psihică sau dacă, dimpotrivă, au contribuit la accentuarea stării sale de vulnerabilitate. Cu atât mai mult cu cât pacientul nu era cercetat penal, nu se afla sub efectul unei măsuri preventive și fusese internat inițial în scop terapeutic, nu coercitiv.

Reacția Spitalului Voila: „Nu vă adresați unde trebuie”

Singurul care poate clarifica situația pacientului pshiatric, aflat în custodia statului român și care a ajuns să fie încătușat în public, în centrul orașului, la o oră de trafic intens, este Spitalul de Psihiatrie Voila.

Pentru a stabili dacă procedurile medicale și obligațiile legale privind protecția unui pacient aflat într-o stare de vulnerabilitate au fost respectate, Libertatea a solicitat explicații atât directorului medical al Spitalului Voila, dr. Mihai Gabriel Irinel, cât și managerului unității, Irina Miniescu.

Întrebările au vizat lămurirea procedurilor care determină transferul unui pacient internat la Voila într-un alt spital și dacă un astfel de transport este în interesul bolnavului sau, dimpotrivă, generează un stres suplimentar într-un moment de fragilitate psihică accentuată.

Directorul medical care este și purtător de cuvânt al Spitalului Voila a refuzat să explice de ce un pacient al unității medicale pe care o conduce a ajuns să fie încătușat pe stradă de poliție. „Păi stați un pic, că nu știu să vă spun, că nu a fost în raza unui spital de psihiatrie. Adică nu pot să vă dau procedura asta. Procedura este vizavi de ce se întâmplă în cadrul spitalului vorbind de un pacient ipotetic. În afara spitalului, na, nu e obiectul, n-are nicio legătură. Deci nu pot să vă dau niciun fel de informații, credeți-mă. Deci ipotetic vorbind, nu mai vorbim”, au fost explicațiile greu de interpretat ale medicului Mihai Gabriel Irinel.

În paralel, managerul Spitalului Voila, Irina Minescu, a precizat într-o discuție purtată prin intermediul aplicației WhatsApp: „Nu vă adresați unde trebuie. Din punctul nostru de vedere s-au respectat toate procedurile necesare”.

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