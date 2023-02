SUA și aliații săi nu cred că Moscova a reușit să adune efectivele și resursele militare necesare pentru a obține câștiguri semnificative în urma ofensivei pe care a declanșat-o în estul Ucrainei, au declarat pentru CNN oficiali americani, britanici și ucraineni.

„Probabil că este mai mult aspirațională decât realistă”, a declarat un înalt oficial militar american.

Rusia și-a mărit numărul de militari masați la granițe și în interiorul teritoriului controlat în Ucraina, o parte din forțe fiind extrase dintr-o mobilizare parțială ordonată în septembrie anul trecut.

În ciuda acestei suplimentări a numărului de trupe, aliații occidentali nu văd indicii clare că forțele Moscovei și-au sporit capacitatea de a efectua operațiuni combinate pentru a cuceri și a menține noi teritorii.

„Este puțin probabil ca forțele rusești să fie deosebit de bine organizate și la fel de puțin probabil că vor avea un succes deosebit foarte mare, deși par dispuse să trimită mai multe trupe în mașina de tocat carne”, a subliniat un oficial britanic de rang înalt, în discuția cu jurnaliștii CNN.

„Au destui oameni pentru a cuceri un oraș-două din Donbas”

Armata americană evaluase că armata rusă va putea să declanșeze o ofensivă susținută abia în luna mai, dar liderii ruși au dorit să acționeze mai repede.

În acest moment, oficialii SUA cred că este probabil ca forțele rusești să acționeze înainte de a fi pregătite, din cauza presiunii politice din partea Kremlinului, a declarat pentru CNN oficialul militar american de rang înalt.

În vreme ce autoritățile ucrainene au tras un semnal de alarmă cu privire la noi atacuri rusești în est, și ele sunt oarecum sceptice în privirea capacităților Moscovei.

„Au adunat destui oameni pentru a cuceri unul sau două orașe mici în Donbas, dar asta este tot”, a declarat un diplomat ucrainean de rang înalt pentru CNN.

„Sub așteptări, în comparație cu sentimentul de panică pe care încercau să îl inducă în Ucraina”, a spus el.

Totuși, pe măsură ce războiul se apropie de prima sa aniversare, la sfârșitul acestei luni, Ucraina a menținut presiunea asupra liderilor occidentali pentru a furniza armament mai avansat, pentru a se apăra și a riposta împotriva Rusiei.

Când va avea loc contraofensiva Ucrainei

În ianuarie, SUA, Marea Britanie și Germania au fost de acord să trimită tancuri de luptă moderne, dar acum Ucraina face presiuni pentru avioane de vânătoare și rachete cu rază lungă de acțiune.

La începutul acestei luni, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a avertizat că „Rusia își concentrează acum forțele și se pregătește pentru o tentativă de răzbunare nu numai împotriva Ucrainei, ci și împotriva Europei libere și a lumii libere”.

O nouă ofensivă rusă – anticipată de comandanții săi în interviurile din decembrie – a început deja, a spus Zelenski.

Secretarul american al apărării, Lloyd Austin, a declarat marți, la Bruxelles, că SUA nu așteaptă deocamdată și un asalt aerian masiv al Rusiei, deși această capacitate există.

„În ceea ce privește posibilitatea ca Rusia să își maseze avioanele în vederea unui atac aerian masiv, nu vedem în prezent așa ceva”, a spus Austin.

„Știm că Rusia are un număr substanțial de avioane în inventarul său și mai are multe capacități. De aceea am subliniat că trebuie să facem tot ce putem pentru a oferi Ucrainei cât mai multe capacități de apărare antiaeriană”, a adăugat el.

Austin a mai spus că se așteaptă ca Ucraina să desfășoare propria ofensivă „cândva în primăvară”.

