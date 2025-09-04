Doar progrese limitate, cu pierderi uriașe

Comentariile lui Tyikhyi au venit ca răspuns la afirmațiile președintelui rus Vladimir Putin, care a amenințat că va folosi forța militară pentru a-și atinge obiectivele maximaliste în Ucraina, dacă un acord de pace mediat de SUA nu satisface Kremlinul.

„Dacă bunul simț va prevala, va fi posibil să convenim asupra unei soluții acceptabile pentru a pune capăt acestui conflict. … Dacă nu, atunci va trebui să rezolvăm tot ce ne așteaptă prin forța armelor”, a declarat Putin reporterilor la Beijing pe 3 septembrie.

Tykhyi a subliniat pe rețelele de socializare că armata rusă a obținut doar progrese limitate în Ucraina – deși forțele rusești au suferit pierderi mari.

„Rusia nu câștigă și Ucraina nu pierde”, a scris el pe X.

1 miliard de dolari pe zi pe război fără sens

Tykhi a enumerat apoi o listă a „realizărilor” Rusiei pe câmpul de luptă de până acum, inclusiv pierderi mari de trupe, distrugerea economiei rusești și eșecul de a captura alte capitale regionale ucrainene de la invazia la scară largă din februarie 2022.

✅ Over 1 million killed and wounded Russian soldiers;

✅ 1% of captured Ukrainian territory over the past 1000 days, with only 0,3% during the ‘summer offensive;

„Rusia a ocupat patru centre administrative ucrainene în 2014, în timp ce Ucraina a păstrat controlul asupra a 23; această cifră rămâne aceeași și astăzi, după 3,5 ani de invazie la scară largă”, a scris el.

„Rusia cheltuie 1 miliard de dolari pe zi pe un război fără sens, în timp ce infrastructura socială rusă este devastată, iar economia sa se prăbușește.”

Comentariile lui Tykhyi sunt similare cu cele ale președintelui Volodimir Zelenski, care a declarat pe 3 septembrie că Rusia nu a reușit să preia controlul deplin asupra regiunii Donețk, în ciuda a peste un deceniu de lupte.

„Donețk a devenit o parte foarte puternică a liniei noastre de apărare”, a declarat Zelenski, susținând că Rusia a pierdut peste 100.000 de soldați în zonă.

„În patru ani, (Putin) nu a reușit să ocupe nici măcar 30% dintr-o regiune”, a adăugat el. „Dacă merge mai departe, îi va lua ani de zile — și nu doar timp, ci și milioane de soldați.”

Un acord de pace, dar cu o condiție

Putin a cerut public ca Ucraina să renunțe la candidatura sa la NATO și să retragă trupele din regiunea Donbas de est – formată din regiunea Donețk parțial ocupată și regiunea Luhansk aproape complet ocupată – ca o condiție pentru un acord de pace. În baza acestei condiții, mai multe orașe mari aflate acum sub controlul Ucrainei ar trebui predate Rusiei.

În timpul invaziei Donbas din 2014 , forțele ruse au preluat controlul asupra capitalelor regionale Donețk și Luhansk și au anexat ilegal întreaga peninsulă Crimeea — inclusiv ocupând orașele importante ale regiunii, Sevastopol și Simferopol.

După invazia la scară largă din 2022, trupele rusești au ocupat și orașul Herson din sudul țării, dar acesta a fost eliberat de forțele ucrainene în noiembrie același an.

Rusia dorește în continuare recunoașterea internațională a faptului că teritoriile din Ucraina anexate și ocupate de forțele sale aparțin Moscovei, ca parte a oricărui acord de pace, a declarat ministrul de externe, Serghei Lavrov, miercuri, relatează AFP.



