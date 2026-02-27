Veniturile companiei au scăzut cu 15%, la 406,01 milioane lei, însă reducerea cheltuielilor, de 16,7%, la 378,2 milioane lei, a susținut creșterea profitului.

Într-un anunț din septembrie 2025, Oil Terminal a explicat scăderea veniturilor prin reducerea consumului intern de motorină și introducerea unui impozit specific de 0,5% din cifra de afaceri pentru sectorul petrolier, aplicat de la 1 februarie 2025.

Compania din Constanța a reușit să depășească estimarea inițială a profitului brut, de 26 milioane lei, înregistrând în final 27,7 milioane lei.

Problemele s-au agravat după 1 octombrie 2025, când Ucraina a restricționat importurile de motorină prin portul Constanța. Motivele invocate au fost volumele mari de carburanți din India, proveniți din țiței rusesc, care au ajuns la terminal în timpul verii.

Compania a declarat că a luat măsuri pentru segregarea circuitului motorinei din India, suspectată de Ucraina că este produsă din țiței rusesc.

