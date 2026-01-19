Furtul coifului dacic de aur de la Coțofenești

În urmă cu un an, la sfârșitul lunii ianuarie 2025, trei hoți au forțat ușile muzeului Drents, din Olanda, cu explozibili și au furat patru obiecte de aur: coiful de aur de la Cotofenești din aproximativ 450 î.Hr. și trei brățări dacice.

Obiectele erau împrumutate de Muzeul Național de Istorie a României, pentru expoziția „Dacia – Imperiul Aurului și Argintului”. Potrivit guvernului român, prețioasa moștenire nu ar fi trebuit să fie lăsată să părăsească țara.

Suspecții au fost rapid identificați. O pistă a condus la un bărbat de 20 de ani care cumpărase barosul și ciocanul folosite în spargere. Doi dintre suspecții principali au fost arestați, dar obiectele furate sunt încă dispărute, după un an.

Acum, guvernul olandez a plătit suma de 5,7 milioane de euro către asigurătorul AON, un broker de asigurări global, potrivit unei scrisori trimise Tweede Kamer din Haga de către ministrul interimar al Educației, Culturii și Științei, Gouke Moes (BBB).

AON plătise anterior aceleași 5,7 milioane de euro către România, după ce evaluase pierderea pe baza valorii asigurate a celor patru obiecte furate.

Guvernul Olandei a precizat că sistemul de despăgubire în vigoare din 1989 permite statului să garanteze daunele, facilitând astfel asigurarea unor împrumuturi costisitoare pentru expoziții.

În Belgia, o schemă similară a intrat în vigoare în 2023, iar guvernul flamand garantează o parte semnificativă din valoarea asigurărilor pentru împrumuturi.

Aon, asigurătorul expoziției „Dacia – Imperiul Aurului și Argintului”, a calculat pagubele pe baza valorii asigurate a celor patru obiecte.

Guvernul olandez a plătit suma de 5,7 milioane de euro, echivalentul despăgubirii plătite anterior României.

Suspecții îl acuză pe ministrul olandez de șantaj

Furtul Tezaurului dacic împrumutat a avut loc în ultimul weekend al expoziției, iar o delegație a muzeului român trebuia să ridice obiectele a doua zi.

Trei suspecți au intrat în muzeu cu ajutorul unui exploziv puternic, fiind surprinși de camerele de supraveghere. Obiectele furate rămân încă nedescoperite, iar autoritățile continuă ancheta pentru recuperarea Tezaurului dacic.

Serviciul Public de Parchet (OM) trebuie să clarifice rolul ministrului interimar David van Weel (VVD) în distribuirea fotografiilor suspecților, potrivit RTV Drenthe.

Tribunalul din Assen a decis acest lucru recent, după ce avocatul suspectului Bernhard Z. a cerut explicații cu privire la intervenția ministrului în anchetă.

„Pot concluziona doar din interviu că ministrul era foarte bine informat și vreau clarificări în această privință”, a declarat avocatul Micha Jonge Vos.

După arestarea lui Z. și a co-suspectului Douglas W., poliția a publicat numele și fotografiile suspecților.

Ministrul Van Weel a declarat într-un interviu NOS: „suspecții au de ales: fie să dezvăluie unde se află prada, fie numele complete și fotografiile lor vor fi publicate”.

Avocatul a numit această practică „șantaj”.

„Aceasta implică faptul că ei știu unde se află prada. Atunci se stabilește că sunt vinovați.”, a precizat avocatul.

Următoarea audiere în cazul celor trei suspecți, Douglas Chesley W., 36 de ani, Bernhard Z., 35 de ani și Jan B., 20 de ani, va avea loc pe 18 martie, cu audierea pe fond programată între 14 și 17 aprilie. Până atunci, suspecții rămân în arest.

