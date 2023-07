Kremlinul a anunțat, pe 17 iulie, că se retrage din acordul pentru exportul cerealelor prin Marea Neagră. Oficial, acordul încheiat anul trecut, care fusese extins de mai multe ori, a fost sistat pentru că „Occidentul nu a îndeplinite mai multe condiții pentru prelungirea sa”.

Anunțul a venit, însă, după ce Moscova a acuzat Ucraina că a atacat podul din Crimeea cu drone.

Inițiativa de la Marea Neagră privind cerealele, negociată de Turcia și ONU, convenită pentru prima dată în iulie 2022 și prelungită ulterior de mai multe ori, a permis exportul a peste 32 de milioane de tone de cereale ucrainene, atenuând criza alimentară globală.

Un acord separat facilita circulația alimentelor și îngrășămintelor rusești, pe fondul sancțiunilor occidentale.

Miercuri, 19 iulie, Vasil Bodnar, ambasadorul Ucrainei în Turcia, a expus planul Kievului de a transporta cereale prin apele teritoriale ale României şi Bulgariei. „Rusia a declarat că nu garantează securitatea. Şi asta înseamnă că vor trage în porturi, infrastructură şi, eventual, nave. Acesta este riscul”, a declarat diplomatul.

Pe acest fond, „al ingerințelor româno-bulgare”, s-au purtat discuțiile în studioul Russia 1, între realizatoarea Olga Skabeeva și parlamentarul Piotr Tolstoi, 54 de ani, vicepreședinte al Dumei de Stat.

Schimbul de replici:

Tolstoi a mai spus că „Bulgaria și România sunt baze NATO“, iar „coasta Bulgariei este plină de cetățeni ai noștri”, dar că, în același timp, cele două „nu sunt țări cu care trebuie să fim delicați”.

Russian propagandist Skabeyeva has a discussion with another propagandist:



„We are ready to wage war with Turkey. Erdogan claims the Black Sea.”

„Olya, we won’t go to war with Turkey.”

„What about Bulgaria, Romania? We’ll just hit them, maybe?”

„Olya, we have to finish in… pic.twitter.com/QxutY35Gt7