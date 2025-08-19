Ila Olguța Vasilescu a subliniat totodată că PSD nu blochează în niciun fel activitatea grupurilor de lucru.

„Astăzi i-am reproşat domnului Bolojan că această situaţie putea fi evitată dacă ar fi existat o consultare prealabilă cu Asociaţia Municipiilor din România şi cu PSD. Din cele 30 de propuneri pe care le-am înaintat, 29 au fost acceptate, tocmai pentru că erau bine fundamentate, nu necesitau un efort financiar major şi aduceau clarificări legislative care ne oferă mai multă libertate în gestionarea bugetelor locale. Dacă aceste discuţii ar fi avut loc mai devreme, nu s-ar fi ajuns ca, săptămâna trecută, ordonanţa de urgenţă să fie blocată”, a declarat Olguța Vasilescu la Palatul Victoria.

Ea a precizat că acum lucrurile s-au lămurit, inclusiv conţinutul memorandumului, şi că ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a dat asigurări că proiectele care pot fi finalizate până la jumătatea anului viitor vor fi luate în considerare.

„Pe partea de comunicare, dacă nu se va accepta ideea că trebuie să se ţină cont şi de asociaţiile de profil, şi de partide, şi dacă deciziile se vor lua tot într-un singur birou, atunci cu siguranţă nu vom reveni la masa negocierilor în coaliţie. Totuşi, vreau să subliniez că nu blocăm grupurile de lucru. Toţi colegii noştri specialişti în diverse domenii participă activ la aceste grupuri”, a mai spus Lia Olguţa Vasilescu.

Partidul Social Democrat (PSD) a decis luni, 11 august, după o ședință care a durat peste două ore, că rămâne la guvernare, dar condiționează revenirea la masa coaliției de adoptarea reformei administrației centrale,



