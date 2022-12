Quentin Bena, 24 de ani, a lăsat Franța pentru a veni în România să-și ofere un boost în carieră, chiar dacă a semnat cu Dinamo în momentul în care echipa ajunsese în liga secundă. După ce a activat la formații din eșaloanele inferioare din Hexagon, tânărul fundaș, care are și origini congoleze, este din vară jucătorul ”câinilor” și a mărturisit, în cadrul unui interviu Libertatea, ce a învățat despre români și România și ce anume l-a făcut să observe că Bucureștiul chiar mai este un ”mic Paris”.

La un moment dat, în ton cu sărbătorile pe care le trăim, francezul Quentin Bena a avut o concluzie, de luat în seamă: ”Fiecare om are în el ceva bun, dar și defecte, până la urmă trebuie să găsim o cale de comunicare și de a trăi împreună”.

Libertatea: Quentin, cum decurge viața ta în România de jumătate de an?

Quentin Bena: Sincer, mă simt bine, foarte bine. Mi-am făcut o conexiune deosebită cu jucătorii, cu antrenorii, cu toți de la Dinamo, asta îmi dă o stare de bine și în viața de zi cu zi. Sunt prima oară în străinătate și sunt fericit că am întâlnit persoane de calitate. Nu doar în fotbal, dar și în viața de zi cu zi.

– Ce apreciezi la români cel mai mult, ce ai observat?

– Sunt oameni simpli. Iar asta le oferă ceva deosebit. Sunt naturali. Este ușor să comunici cu românii. Îmi plac românii, așa cum sunt, fiindcă și eu sunt la fel, un om simplu, natural, cu care se poate vorbi foarte ușor.

– Ce nu-ți place în România?

– Chiar nu știu, nu mi-am pus problema până acum. Poate că sunt lucruri care nu sunt de top, dar nu am stat să le analizez. Iau viața din România și oamenii așa cum sunt. De ce trebuie să le analizez eu părțile negative? Fiecare om are în el ceva bun, dar și defecte, până la urmă trebuie să găsim o cale de comunicare și de a trăi împreună.

„Mi-am dat seama că sunteți oameni de treabă”

– Cât de dificil ți-a fost să te adaptezi într-o țară străină, la doar 24 de ani?

– Să știi că n-am făcut altceva decât eram obișnuit să fac în Franța. Am muncit la fotbal, am zâmbit în viața de zi cu zi. Nu mi-a fost greu aici, în tot cazul nu am resimțit că mi s-a schimbat viața radical. Ceea ce este bine.

– Dar românii zâmbesc la tine?

– Da, să știi că da. De aceea mi-a fost ușor să trăiesc aici ca în Franța. Oamenii cu care eu am interacționat mi-au dat un vibe pozitiv, întrucât mi-au arătat simpatie.

– A fost un pic surprinzător pentru tine să găsești așa ceva în România, într-o țară străină, departe de a ta?

– Da, sunt totuși un străin într-o țară străină. La început mă gândeam: ”Omule, de ce toți se uită cu simpatie la mine?!”. Apoi, mi-am dat seama că românii sunt oameni de treabă. Că or fi și alții, altfel… Am avut eu noroc să nu-i întâlnesc.

„Bucătari iscusiți”

– Până la urmă ce-ți place cel mai mult?

– Suporterii lui Dinamo. Sunt foarte pasionali.

– Cu mâncarea românească te împaci bine?

– Da, dar nu foarte mult. Eu stau aproape zilnic la Săftica, având program intens de antrenamente, așa că mâncarea este specifică sportivilor. Când am mai mers în oraș, am mai încercat una, alta, dar nu știu dacă era mâncare tradițională. Diverse tipuri de carne preparate, oricum aveți niște bucătari iscusiți.

„M-au dus cu gândul la Paris”

– Apropo, știai că București a fost denumit cândva micul Paris?

– Da, da, chiar am citit asta. Am vrut să-ți zic la un moment dat, când m-ai întrebat ce-mi place aici. Acesta este un detaliu care mi-a plăcut. Am văzut și Arcul de Triumf al Bucureștiului, se apropie cu cel din Paris, apoi tot felul de clădiri din Centrul Vechi care m-au dus cu gândul la ceea ce avem noi în capitala Franței. Arhitectura este destul de asemănătoare, m-am plimbat pe Calea Victoriei, nu e departe de ceea ce e la Paris.

„Viață foarte ieftină aici”

– Crezi că ai putea locui aici pe termen lung, câțiva ani, de exemplu?

– Nu știu. Acum, mă simt foarte OK, văd totul bine, mă antrenez bine, îmi place viața din București. Vom vedea ce va urma în 2023.

– Prețurile în București cum ți se par?

– Clar, mult mai ieftin decât în Franța. Acolo, totul este scump, mai scump de la an la an, nu pricep de ce, fiindcă asta nu înseamnă că produsele sunt mai bune sau viața devine mai bună pentru cetățenii de rând. Nu am stat să studiez ce salarii au românii, dar prețurile sunt accesibile pentru un francez, așa văd eu.

– Cum ai trecut peste epoca pandemiei, cu lockdown? Iar acum războiul din Ucraina.

– Nu am avut timp să aprofundez libertatea după pandemie, a intervenit acest stres al războiului mondial, care nu face bine nimănui. Eu urăsc războiul, eu iubesc viața simplă, pacea, fiecare să stea în casa lui, să muncească, să comunice cu celălalt. Eu nu sunt o fire războinică, sunt de părere că e loc pentru absolut toată lumea pe acest pământ.

