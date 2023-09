Roman s-a întors acasă după mai bine de un an de tratament în Germania. „Explozia m-a aruncat și m-a lipit de de perete. M-am ridicat și am văzut foc peste tot. Nu îmi mai simțeam brațul stâng și piciorul drept”, a rememorat copilul ziua de 14 iulie 2022, într-un interviu emoționat acordat Radio Europa Liberă.

În timpul atacului cu rachete, mama lui Roman a murit. Inițial, copilul a fost transferat de la Vinnîțea la un spital din Lviv.

„A sosit într-o stare foarte gravă. Critică. Am făcut tot ce am putut. Am sperat că va supraviețui”, a spus Lesia Strika, specialist în arsuri.

Medicii au fost nevoiți să-l stabilizeze și să-l pregătească pentru transportul la Clinica Universitară din Dresda, unul dintre cele mai mari spitale de arși din Germania, pentru tratament special. După o săptămână, Roman a plecat în Saxonia.

I posted yesterday about Roman Oleksiv, a boy who got severe burns in a Russian missile strike on Vinnytsia last year.



This video shares more about his story. Roman is very strong and dedicated. Wishing him a full recovery!



?: Radio Svoboda pic.twitter.com/b0vuxxKKw2