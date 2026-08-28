Speedmaster Reduced a existat timp de peste 20 de ani

Noul Omega Speedmater Reduced 38 vine într-o configurație aproape identică cu clasicul Moonwatch. Foto: Omega

Speedmaster Reduced a apărut în 1988 ca alternativa mai mică și mai ușor de purtat la Speedmaster Professional. Oficial, Omega îl numea Speedmaster Automatic, „Reduced” fiind numele sub care a rămas cunoscut printre pasionați.

Ideea era simplă. Moonwatch-ul avea 42 mm, mecanism cu armare manuală și o istorie legată direct de NASA. Reduced cobora carcasa spre 39 mm și adăuga un mecanism automatic. În anul 2000, un Moonwatch costa aproximativ 2.180 de euro, în timp ce Reduced era aproape la jumătate, circa 1.220 de euro.

Producția a continuat până în jurul anului 2010. Au existat inclusiv variante colorate asociate cu Michael Schumacher și câteva ediții pentru piața japoneză, iar astăzi tocmai aceste versiuni sunt printre cele mai căutate.

În 2017 a apărut Speedmaster 38, o interpretare mai modernă a aceleiași idei: cronograf automat, mai mic decât Professional și disponibil în foarte multe culori și materiale. Pe 25 august 2026, Omega a înlocuit gama precedentă cu șapte referințe noi.

Design mult mai simplu, dar ceasul nu este mai subțire

Cea mai mare schimbare este cea pe care o vezi imediat. Au dispărut subcadranele ovale ale vechiului Speedmaster 38 și au apărut trei subcadrane rotunde, mult mai apropiate de Moonwatch.

Personal, mi se pare probabil cea mai bună schimbare a noii generații. Dădeau ceasului o imagine puțin prea elegantă pentru un model care poartă numele Speedmaster și îl facea sa pară mult mai lat. Noul cadran este mai simplu, mai sportiv și are și mai puțin text.

Bezelul este acum mai lat și primește celebrul „Dot Over Ninety”, adică punctul de pe scala tahimetrică este poziționat deasupra cifrei 90, un detaliu istoric asociat cu Moonwatch. Brățara cu cinci zale este aproape identică cu cea de pe Speedmaster Professional și are microajustare de 2,3 mm.

Dimensiunile, însă, nu s-au schimbat aproape deloc față de Speedmaster 38 precedent. Carcasa are în continuare 38 mm, 44,96 mm lug-to-lug și o grosime relativ mare de 14,75 mm. Vechiul Speedmaster avea 39mm. Aici rămâne probabil cel mai mare minus. Este un ceas mic ca diametru, dar destul de gros.

În schimb, rezistența la apă este de 100 de metri, dublu față de cei 50 de metri ai Moonwatch-ului.

Noul calibru 3332 este acum un cronograf automatic integrat

Calibrul 3330 are dată și este un mecanism automatic cu cronograf cu eșapament Co-Axial. Foto: Omega

Reduced-ul original folosea un mecanism automatic ETA 2890-2, ulterior ETA 2892-A2, peste care era montat pe partea cadranului un modul cronograf Dubois-Dépraz 2020. Omega l-a numit, în funcție de perioadă, calibrul 1140, 1143 sau mai târziu 3220.

Nu era un mecanism prost. ETA 2892 este o bază foarte cunoscută și fiabilă, iar modulul își făcea treaba. Problema era construcția. Practic aveai mecanismul ceasului și cronograful ca două ansambluri suprapuse. Din această cauză, coroana și butoanele cronografului nici măcar nu erau aliniate perfect, iar service-ul putea deveni mai complicat și mai costisitor.

Este și unul dintre motivele pentru care vechiul Reduced nu a avut niciodată aceeași reputație printre colecționari ca Moonwatch-ul. Astăzi, un 3510.50 poate fi găsit în jurul a două mii de euro pe piața secundară, mult sub un Moonwatch comparabil. Nu este doar vina mecanismului: prețul inițial era mai mic, istoria nu este aceeași și au fost produse foarte multe exemplare.

Noul Speedmaster 38 folosește însă calibrul 3330, iar varianta neagră fără dată primește noul 3332. Este un cronograf integrat, deci funcția de cronograf face parte din arhitectura mecanismului și nu mai este un modul pus peste un mecanism separat.

Originea lui este interesantă. Calibrul 3330 derivă din ETA A08.L01, mecanism dezvoltat inițial pentru Longines și înrudit la rândul său cu foarte cunoscuta familie Valjoux 7750/7753. Omega a adăugat propriul escapament Co-Axial, spirală din siliciu Si14 și balansier free-sprung.

Avem 31 de rubine, 28.800 de alternanțe pe oră, 52 de ore autonomie și certificare COSC. Cronograful are cuplaj orizontal și folosește column wheel, o soluție mai complexă și plăcută la acționarea butoanelor decât sistemul cu came al unui Valjoux 7750 clasic.

Totuși, nu avem Master Chronometer certificat METAS. 3330 și 3332 sunt cronometre certificate COSC.

Șapte versiuni, de la 6.400 la aproape 13.000 de euro

Cele 6 referințe noi. A 7-a este cel negru din poza anterioară. Foto: Omega

Omega a lansat șapte referințe și, din fericire, nu sunt șapte variații aproape identice.

Cel mai popular este referința 324.30.38.50.01.002 (mini Moonwatch): oțel, cadran negru mat, bezel negru din aluminiu și, pentru prima dată în noua gamă, fără dată. Costă 6.400 de euro și este versiunea care seamănă cel mai mult cu un Moonwatch redus la scară.

Mai există două versiuni integral din oțel: cadran alb cu bezel albastru din ceramică la 7.000 de euro și cadran alb opalin cu bezel gri închis la 6.600 de euro.

Urmează două modele bicolore, ambele la 11.500 de euro. Unul folosește Moonshine Gold, cadran argintiu și bezel verde, iar celălalt combină Sedna Gold cu un cadran ivory și subcadrane maro, continuând stilul „cappuccino” deja cunoscut în gamă.

Ultimele două sunt din oțel, dar au câte 52 de diamante pe bezel, în total 1,53 carate. Versiunea ice blue costă 12.100 de euro, iar cea cu cadran mother-of-pearl ajunge la 12.900 de euro.

Niciuna dintre cele șapte nu este ediție limitată.

Este un „mini Moonwatch”, dar nu este un Moonwatch

Varianta neagră este foarte ușor de confundat în fotografii cu un Moonwatch mai mic. Ai cadran negru, trei subcadrane rotunde, bezel negru cu Dot Over Ninety, indicatoare albe și aproape aceeași brățară.

Dar cele două ceasuri rămân fundamental diferite.

Moonwatch Professional are 42 mm și calibrul 3861 cu armare manuală, certificat Master Chronometer. Este urmașul direct al familiei de Speedmaster folosite de NASA și păstrează inclusiv arhitectura mecanică derivată din calibrul 321 care a ajuns pe Lună. Noul Speedmaster 38 este automatic, folosește 3330 sau 3332 și nu are acea legătură directă cu programul Apollo.

Raynald Aeschlimann, CEO Omega, spune că brandul a dus „inspirația Moonwatch și mai departe” cu această generație.

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