Bărbatul cumpărase o casă lângă Bacău după ce ieșise la pensie

Victima avea 60 de ani, lucrase ca șofer de autobuz în Brașov și ieșise la pensie în urmă cu aproximativ un an. Bărbatul cumpărase o casă în apropiere de Bacău și îi rugase pe doi vecini să îl ajute să taie un copac aflat în fața curții. În timpul lucrării, copacul a căzut peste cablurile de electricitate. Firele au tras după ele stâlpul din beton, care s-a desprins din pământ și s-a prăbușit.

Bărbatul nu a mai avut timp să se ferească și a fost lovit de stâlp. A murit pe loc. Unul dintre vecinii care îl ajutau a fost și el rănit, însă a supraviețuit.

Copacul fusese prins cu o chingă

Familia bărbatului spune că oamenii încercaseră să controleze direcția în care urma să cadă copacul. Acesta fusese prins cu o chingă și ar fi trebuit să cadă în altă direcție, însă lucrurile nu au mers conform planului.

„Trebuia să se ducă în jos, nu să vină în drum, dar nu le-a ieşit şi a căzut pe fire”, a povestit nepoata victimei, iar cel care tăiase copacul ar fi fost în stare de șoc după accident.

Stâlpul fusese montat în 1987

Potrivit Observator, stâlpul de beton care s-a prăbușit fusese montat în anul 1987, la fel ca ceilalți stâlpi de pe strada respectivă. Localnicii susțin că acesta avea mai multe fisuri și era deja ușor înclinat. De-a lungul anilor, pe stradă ar fi fost înlocuiți doar stâlpii care au fost doborâți de fenomenele meteo sau care ajunseseră să fie înclinați foarte mult.

Nepoata victimei crede că tragedia ar fi putut avea un alt deznodământ dacă stâlpul ar fi fost mai rezistent.

„Sunt sigură că dacă era un stâlp mai stabil […] nu se întâmpla asta. Se rupeau firele, dar nu stâlpul”, a spus femeia.

Primarul spune că au mai fost făcute solicitări pentru stâlpii cu probleme

Vlad Grigore, primarul comunei Bârsănești, confirmă că administrația locală a mai făcut solicitări în legătură cu stâlpii înclinați și cu problemele rețelelor. Unele dintre sesizări au fost rezolvate, spune edilul, însă majoritatea au rămas fără o soluție.

„Noi am mai făcut solicitări la stâlpii care sunt aplecaţi, la reţelele care sunt cu problemele. Unele au fost soluţionate, dar cele mai multe nu”, a declarat Vlad Grigore pentru Observator.

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