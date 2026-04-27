Atacuri „foarte dureroase” pentru Vladimir Putin

O rază de acțiune de la „1.500 până la 2.000 de kilometri în interiorul teritoriului rus nu mai reprezintă «ariergarda pașnică»”, afirmă Robert Brovdi. „«Pasărea» ucraineană iubitoare de libertate zboară acolo oricând și oriunde dorește”, adaugă el, dărâmând astfel mitul apărării aeriene rusești.

„Suntem ca o cârpă roșie pentru inamic. Pentru că ducem războiul pe teritoriul lor, astfel încât și ei să-l simtă”, continuă comandantul ucrainean, în timp ce unitatea sa se grăbește să asambleze drone cu rază lungă de acțiune pentru a le lansa împotriva Rusiei.

La locul secret de lansare, un câmp din estul Ucrainei, dronele cu rază lungă de acțiune sunt pregătite într-un ritm rapid pentru a evita riscul detectării de către ruși și expunerii la un atac cu rachete balistice. Odată ce vine ordinul, dronele se îndreaptă spre Rusia ca niște miniavione cu reacție.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski consideră că astfel de atacuri la mare adâncime sunt „foarte dureroase” pentru regimul Moscova, întrucât provoacă pierderi „critice” de zeci de miliarde de dolari în sectorul energetic al Rusiei, în pofida creșterii prețurilor globale la petrol pe fondul războiului din Orientul Mijlociu.

Rafinăriile rusești sunt o țintă legitimă

Înmulțirea atacurilor cu drone se datorează parțial tehnologiei. Dronele produse la nivel local devin mai ieftine și zboară mai departe, inclusiv la peste 2.000 de kilometri.

Pe lângă personalul militar și producție, exporturile de energie ale Rusiei sunt o altă țintă prioritară. „Putin extrage resurse naturale și le transformă în dolari (…) pe care apoi îi îndreaptă împotriva noastră sub formă de drone Shahed și rachete balistice”, explică Robert Brovdi.

Locuitorii din Tuapse, un oraș situat pe coasta rusească a Mării Negre, se plâng de ploi toxice, după două valuri de atacuri majore asupra rafinăriei locale în doar câteva zile.

Incendiu puternic la rafinăria din Tuapse după un atac cu drone efectuat de ucraineni Foto: Profimedia

„Dacă rafinăriile de petrol sunt un instrument pentru a face bani care sunt folosiți pentru război, atunci sunt o țintă militară legitimă, supusă distrugerii”, răspunde comandantul sistemelor fără pilot ale Ucrainei.

Război aerian purtat dintr-o cavernă high-tech

Robert Brovdi poartă un război aerian dintr-o locație secretă aflată adânc în subteran – o cavernă high-tech acoperită cu ecrane de la podea până la tavan.

Coloana sonoră este asigurată de o serie de bipuri care transmit neîncetat informații către zeci de bărbați ce stau aplecați peste joystick-uri și tastaturi. Ei monitorizează imaginile primite direct de pe câmpul de luptă de la piloți de drone cu nume de cod precum „KitKat” și „Antalya”.

Forțele de sisteme fără pilot ale lui Brovdi reprezintă doar 2% din armata Ucrainei, dar asigură o treime din totalul țintelor inamice distruse. Propria lor rată de victime nu este un secret: mai puțin de 1% pe an.

Fiecare atac – de orice fel – este filmat pentru verificare și înregistrat, iar monitoarele de pe un perete afișează un tabel detaliat, actualizat în timp real.

Robert Brovdi subliniază că forțele sale sunt esențiale pentru a-l împiedica pe Putin să obțină victorii, în special să-și atingă obiectivul de a cuceri regiunea Donbas în întregime.

„Ce fumează? Nu este realist. Este absurd”, comentează el declarațiile propagandistice ale lui Putin precum că va cuceri oricum regiunea Donbas.

Apariția Brigăzii 414 „Păsările maghiare”

Acum patru ani, Robert Brovdi, un cetățean ucrainean de etnie maghiară, se simțea mai confortabil în case de licitații precum Christie’s decât în ​​tranșee murdare. Era un negustor de cereale și colecționa artă. Acum picturile și sculpturile artiștilor ucraineni adunate de el sunt expuse în buncăr lângă tuburi de rachete și drone capturate.

Acest om de afaceri s-a înrolat chiar înainte de lansarea invaziei ruse la scară largă, pe 24 februarie 2022, alăturându-se inițial Apărării Teritoriale. „Stiam cu toții că războiul era inevitabil”, spune el.

Imobilizat de focul rusesc în Herson, Brovdi a văzut atunci pentru prima dată potențialul dronelor. El și-a amintit de un dispozitiv pe care îl cumpărase pentru copiii săi și a început să introducă unele similare în unitatea sa. Dintr-o dată, soldații puteau să vadă de la înălțime pozițiile rusești și transmiteau imaginile în direct către o echipă de artilerie aflată în apropiere pentru a lansa atacuri. „Ideea s-a dezvoltat inițial ca o formă de autoapărare”, dar a transformat total câmpul de luptă, remarcă el.

În doar câteva luni, soldații își construiau propriile drone, cu muniții atașate, devenind cunoscuți ca Brigada 414 „Păsările maghiare”.

Reducerea avantajului numeric al Rusiei

Strategia lui Brovdi nu se bazează doar pe atacuri la distanță lungă. El vorbește pe larg despre o altă prioritate: reducerea avantajului Rusiei în ceea ce privește efectivele de oameni.

Problema înrolării a devenit una acută pentru Ucraina. „Cei care au vrut să lupte” s-au înrolat deja, acceptă comandantul de origine maghiară.

Așadar, unitatea lui Brovdi este nevoită să omoare într-o lună mai mulți soldați decât poate recruta Rusia. Asta înseamnă peste 30.000 de oameni pe lună.

„30% dintre toate atacurile cu drone trebuie să fie împotriva personalului militar”, recunoaște comandantul. „Puteți numi asta un plan de ucidere, da, și chiar acum îl depășim”, spune el, precizând că și-a atins obiectivul timp de patru luni consecutiv.

BBC nu poate confirma aceste date, dar Brovdi notează că oamenii lui fac asta cu exacitate și totul trebuie să fie confirmat: moartea fiecărui soldat trebuie dovedită prin înregistrări video, altfel nu se pune.

„Cea mai mare ucidere în masă a unui inamic din istoria omenirii are loc în această cameră”, insistă el, arătând spre ecranele din caverna high-tech.

Sunt vorbe brutale, venite de la un om cu o voce blândă. Brovdi refuză însă să se lase cuprins de milă. Ori trupele rusești sunt cele care se află în teritoriul inamic în cadrul unei invazii ilegale și neprovocate. Putin „vrea să ne distrugă națiunea. Dacă nu-i omorâm noi, ne omoară ei. Asta e clar”, argumentează el.

Distrugerea moralului rusesc

Comandantul semnalează că nu are „ochelari roz”: scopul său este izolarea situației, nu lansarea unei noi contraofensive sau recucerirea unor porțiuni uriașe de teren. „Avem o armă eficientă: nu să purtăm un război ofensiv, ci să împiedicăm inamicul să avanseze eficient pe teritoriul nostru”, spune el.

În opinia sa, liderul autocrat rus nu își poate permite să pună capăt invaziei sale, deoarece riscurile ar fi prea mari pentru el. Așadar, Brovdi mai are o țintă: moralul rusesc.

Comandantul speră că o rată ridicată a victimelor, combinată cu incendiile gigantice de la instalațiile de peste granița de est, să creeze „o anumită efervescență” în Rusia. El vizează factorul de șoc.

Un videoclip publicat recent și distribuit pe scară largă în Ucraina arată o femeie din Tuapse în lacrimi. „Am vrut doar să locuiesc lângă mare, cu copilul meu, dar nu mai am nimic… acele drone zboară și distrug totul”, suspină ea, printre înjurături.

Pentru Brovdi, acesta este un semn că consecințele invaziei ruse – și ale rezistenței puternice a Ucrainei – s-ar putea răspândi dincolo de cercurile limitate în care au pătruns până acum.

Scopul său, cu fiecare dronă lansată spre obiective militare din Rusia, este ca să-i determine pe tot mai mulți ruși să pună la îndoială războiul purtat de Putin împotriva Ucrainei.

