Companiile aeriene care au scumpit biletele sau au anulat zboruri

Tot mai multe companii aeriene au luat măsuri drastice pe fondul crizei kerosenului. În Franța, Air France și Ryanair au anunțat majorări de tarife, iar Transavia a luat o decizie mai drastică. Potrivit informațiilor publicate de portalul francez de știri Capital.fr, compania va anula 2% dintre zborurile sale programate în lunile mai și iunie.



Deși procentul poate părea mic, pentru pasagerii afectați, acest lucru înseamnă reprogramări sau costuri suplimentare.



Pe lângă Transavia, și alte companii low-cost, precum EasyJet și Volotea, dar și giganți precum Lufthansa, au recurs la anulări de zboruri din cauza creșterii prețurilor.

Ce variante au pasagerii zborurilor Transavia care au fost anulate

Compania a asigurat că pasagerii afectați vor fi contactați direct prin SMS sau e-mail. Transavia le oferă trei soluții: rambursarea integrală a biletului, reprogramarea fără costuri suplimentare sau un voucher pentru o altă rezervare viitoare.



„Echipele noastre sunt pe deplin mobilizate pentru a sprijini clienții afectați”, a declarat reprezentanții companiei, potrivit sursei citate mai sus.



Totuși, specialiștii avertizează că protecția pasagerilor depinde de tipul rezervării. Dacă întregul itinerar a fost rezervat împreună, pasagerii sunt protejați. În caz contrar, aceștia ar putea suporta costuri semnificative pentru reprogramare sau achiziția de noi bilete. Toți pasagerii trebuie să știe care sunt drepturile lor în cazul anulării zborurilor.

Cât de mult s-a scumpit kerosenul de la începutul anului 2026

Creșterea prețului la petrol, în special la kerosen – combustibil esențial pentru aviație – pune presiune majoră pe companiile aeriene, scrie sursa citată mai sus.

De la începutul anului, prețul kerosenului s-a dublat, ajungând de la 831 dolari la 1.800 dolari per tonă.

Această situație lovește direct în modelul economic al companiilor low-cost, unde combustibilul reprezintă jumătate din costurile de funcționare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE