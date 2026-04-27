Care este cel mai rău scenariu pentru salariile bugetarilor

Veniturile bugetarilor nu vor scădea, chiar și după implementarea noii Legi a salarizării unitare – aceasta a fost asigurarea oferită recent de ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru.

„Va exista o prevedere expresă că veniturile aflate în plată nu vor scădea”, a declarat oficialul, citat de Antena 3 CNN.

Totuși, există și cel mai rău scenariu privind salariile bugetarilor. În situațiile cele mai nefavorabile, unii angajați din sectorul public ar putea fi nevoiți să aștepte următoarea indexare pentru ajustări salariale.

Ce schimbări aduce nou Legea salarizării unitare

Dragoș Pîslaru a explicat că proiectul legislativ, deși încă în lucru, pune accent pe reducerea inechităților salariale și pe stabilirea unei ierarhii clare în sistemul public.

„Ce încercăm să facem? Să creăm legături și corelații ca să ai în toată salarizarea publică o ierarhie care pleacă de la președinte. Vrem ca aceste inechități să fie corectate într-o anvelopă bugetară viitoare”, a declarat ministrul, conform sursei citate mai sus.

O altă schimbare semnificativă vizează limitarea sporurilor la maximum 20% din salariu.

În plus, noua lege va stabili o valoare de referință de 4.325 de lei, echivalentă cu salariul minim pe economie începând din 1 iulie 2026. Astfel, creșterile viitoare vor fi decuplate de creșterea salariului minim, rezolvând o problemă care a afectat aplicarea efectivă a reglementărilor anterioare.

Florin Manole susține că angajații de la stat nu vor pierde din venituri

Fostul ministru al Muncii, Florin Manole, a anunțat deja că a pregătit un proiect avansat al legii, pe care l-a predat personal lui Pîslaru.

„Am făcut o nouă lege în care nimeni să nu piardă din venituri. Am eliminat disparitățile și am rearanjat grilele de salarizare, corelându-le cu importanța și complexitatea muncii”, a explicat Manole, care spune că va preda personal ministrului interimar Pîslarul, proiectul Legii salarizării.

Mai mult, fostul ministru a subliniat că noua lege privind salariile bugetarilor își propune să reducă raportul dintre cel mai mic salariu de bază și indemnizația președintelui.

„Am avut un raport de la 1 la 12 în legea încă în vigoare; o să avem un raport de la 1 la 8 în următoarea legislație”, a adăugat acesta, potrivit News.ro.

Când ar putea fi promulgată Legea salarizării unitare pentru bugetari

Potrivit ministrului Pîslaru, legea salarizării unitare urmează să fie supusă dezbaterii publice doar după ce va exista un consens între partidele politice, asigurându-se astfel că aceasta va primi sprijin parlamentar.

Termenul-limită pentru promulgarea legii este 31 august 2026. Între timp, fostul ministru Manole a subliniat că proiectul respectă țintele financiare stabilite în acordul cu Comisia Europeană, fără a pune în pericol bugetul național.

„Este nevoie să ne încadrăm în anumite limite, iar noi am încercat să facem un proiect care să nu pună în pericol aceste ținte, dar în același timp să corecteze cât mai multe dintre inechitățile din sistem”, a subliniat fostul ministru.

Noua lege a salarizării unitare nu doar că promite să protejeze veniturile actuale ale bugetarilor, dar și să reducă inechitățile și să aducă ordine într-un sistem considerat de ani de zile dezorganizat. Cu toate acestea, implementarea sa depinde în mare măsură de disponibilitatea bugetară și de consensul politic, aspecte care vor fi esențiale în lunile ce urmează.

