„Dieta mea s-a schimbat complet de când m-am mutat aici”, a mărturisit Mike, explicând decizia de a-și începe o nouă viață în România.

În imaginile distribuite, el prezintă cu entuziasm farfuria sa de dimineață.

„Oamenii încă mă întreabă de ce m-am mutat în România. Vreți să știți de ce? Pentru că așa arată micul dejun”, a spus Mike, arătând către o masă cu parizer, roșii, ardei, telemea, slănină cu ceapă și salată de vinete pe pâine de casă.

Pe lângă aceste preparate, influencerul a menționat și un produs mai puțin obișnuit pentru publicul american: „Tobă de curcan. Pentru publicul meu din America, e ca o gelatină din carne, e foarte bună, mai ales cu muștar”.

Acesta a comparat micul dejun românesc cu cel din SUA: „E mai bun decât în America, unde mănânci clătite sau waffles sau ceva de genul. Nu ai cum să bați asta”.

Nu este pentru prima dată când un american testează mâncarea românească. The Vulgar Chef, un vlogger american, cunoscut pentru clipurile sale despre mâncare a descoperit bucătăria românească într-un restaurant din New York și a avut o reacție care a devenit rapid virală. Fără să știe nimic despre România și fără așteptări, acesta a comandat câteva preparate tradiționale și a filmat totul.

Un alt american venit în România la iubita lui a filmat momentul în care a încercat pentru prima oară sarmale cu salată boeuf și a băut vișinată.







