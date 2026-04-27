ANAF a recompensat peste 78.000 de contribuabili cu bonificații de 43,5 milioane de lei pentru plata anticipată a taxelor, în termenul stabilit până la data de 15 aprilie. Este vorba despre cei care au achitat anticipat impozitul pe venit şi contribuţiile sociale.

Conform datelor transmise de ANAF, rezultatele obținute demonstrează eficiența măsurilor de debirocratizare și al noilor instrumente digitale menite să încurajeze plata taxelor, implementate pe parcursul anului 2026.

„Un element esenţial al procesului de modernizare fiscală îl reprezintă, pentru prima dată, punerea la dispoziţia contribuabililor a formularului de declaraţie unică precompletat, măsură care a contribuit semnificativ la reducerea birocraţiei şi a timpului necesar depunerii declaraţiilor”, precizează ANAF într-un comunicat de presă.

Totodată, introducerea bonificaţiei de 3% pentru plata anticipată a obligaţiilor fiscale a avut „un impact direct” asupra comportamentului de conformare al contribuabililor, adaugă sursa citată.

Conform ANAF, cifrele indică o evoluție a responsabilității fiscale în rândul contribuabililor:

Participare sporită: Peste 408.000 de contribuabili au depus deja Declarația Unică, marcând o creștere de 23,24% față de anul trecut.

Interes pentru bonificații: Un număr de 78.322 de persoane au profitat de reducerea oferită pentru plata anticipată.

Impact financiar: Valoarea totală a acestor bonificații acordate de stat se ridică la 43,5 milioane de lei.

Venituri record: Încasările la buget au făcut un salt impresionant, crescând cu 2,12 miliarde de lei față de perioada similară din 2025 și atingând pragul de 3,04 miliarde de lei.

