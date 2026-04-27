Romsilva spune că a solicitat din 2025 modificarea legislației

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, a precizat, recent, că nu va fi de acord cu bugetul pe acest an al Romsilva dacă instituția nu va cuprinde şi fonduri pentru camere video (bodycam) pe care pădurarii să le poarte asupra lor în timpul serviciului. La câteva zile distanță, Romsilva spune că „a solicitat încă de la începutul anului 2025 modificarea legislaţiei, pentru a permite personalului silvic de teren să poată folosi aparate de timp bodycam”.

„Regia Națională a Pădurilor – Romsilva consideră că siguranța personalului silvic aflat în teren reprezintă o prioritate constantă și susține introducerea unor instrumente moderne care să contribuie la protejarea acestuia în exercitarea atribuțiilor de serviciu”, a precizat Romsilva, într-un comunicat.

Reprezentanții regiei amintesc că utilizarea mijloacelor foto-audio-video în activitatea personalului silvic este reglementată prin Ordonanţa de urgenţă nr. 63/2025, care prevede în mod explicit că procedura privind înregistrarea, stocarea şi accesarea acestor date se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.

„În lipsa acestei proceduri, nu sunt definite elementele esenţiale pentru utilizarea legală şi eficientă a acestor echipamente, precum condiţiile de utilizare, modul de stocare a datelor, accesul la înregistrări sau integrarea acestora în activităţile de control şi în eventuale proceduri judiciare. Pentru a urgenta adoptarea unui astfel de act normativ, Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva a înaintat luni, 27 aprilie, Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, documentele pentru iniţierea Hotărârii de Guvern”, potrivit sursei citate.

Achiziția aparatelor, estimată la 5,73 milioane de euro

Romsilva a menţionat și că achiziţia aparatelor bodycam este estimată la 29,2 milioane de lei (circa 5,73 milioane de euro n.r.) .

„Romsilva a întreprins în acest an mai multe demersuri pe lângă autoritatea tutelară pentru repartizarea din profitul net înregistrat în anul 2025 a sumelor necesare pentru achiziţia de aparate bodycam pentru tot personalul de teren, mijloace foto-video-audio pentru supravegherea accesului pe drumurile forestiere, precum şi dispozitive electronice de măsurare a elementelor dendrometrice”, se mai arată în comunicat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE