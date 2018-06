„Mi-e frică de România lui Iohannis. Mi-e frică de un Președinte care a folosit Statul Paralel ca să scape de dosarele penale care îl vizau. Mi-e frică de reprezentanți ai justiției românești care l-au condamnat pe Dragnea, luând în derâdere deciziile CCR! Mi-e greață de disperarea și abnegația scelerată a lui Gușă, Ponta, Rareș Bogdan – care m- au “ executat “ timp de 3 zile ( fara a – mi cere vreun punct de vedere ) ! Mi – e frica pe o tara in care deciziile CCR sunt luate “ la misto “ de șeful statului”, a scris Harabagiu într-o postare pe Facebook.



Consultatul PSD mai afirmă că a terminat de citit legislația internațională în ceea ce priveste azilul politic.

”Am fost crescut într- o familie în care se “ contopeau “ principiile mistice a două religii: cea mozaică cu cea ortodoxă ! Respect atmosfera Paștelui Creștin dar si simbolismul Hannuka. Sunt si voi rămîne un creștin practicant ! Dar DE FRICA STATULUI PARALEL ( si a celor infiltrați de acesta la cel mai înalt nivel al statului roman ) , am solicitat Ambasadei Israelului in Romania , AZIL POLITIC ! Sunt dispus sa RENUNȚ la cetățenia romană , pentru ca in aceasta tara SECURITATEA face legile ! Si spun toate astea, deși nu imi este ( deloc !!! ) ușor sa recunosc : PREFER SA IMI FIE FRICA , DECIT SA IMI FIE RUSINE !”, mai spune acesta.