Bărbatul a fost concediat de OMV

Grupul austriac de petrol, gaze și substanțe chimice OMV a concediat un director executiv din cauza unor acuzații de spionaj în favoarea Rusiei, a relatat publicația austriacă Profil, citată de Reuters.

Angajatul OMV ar fi atras atenția prin întâlnirile sale cu un diplomat rus suspectat de serviciile de informații occidentale de a fi agent al FSB, serviciul de informații intern rusesc. Direcția de Securitate și Informații a Austriei îl monitoriza de câteva luni pe directorul OMV, a cărui identitate nu a fost dezvăluită.

OMV a transmis într-un comunicat că a reziliat contractul angajatului, iar compania cooperează cu autoritățile competente.

„Din motive de protecție a datelor, nu putem comenta detalii suplimentare privind relațiile individuale de muncă”, a afirmat un purtător de cuvânt al OMV.

Ministerul de Externe austriac a declarat pentru Reuters că este la curent cu acuzațiile și cu procedura penală în curs împotriva unui diplomat rus.

Însărcinatul cu afaceri al ambasadei ruse la Viena a fost convocat la Ministerul de Externe al Austriei și i s-a cerut să renunțe la imunitatea diplomatului. „În caz contrar, ar fi fost considerat persona non grata și ar fi trebuit să părăsească Austria”, a declarat Ministerul pentru Reuters.

S-a întâlnit cu diplomatul rus în Viena

Potrivit publicației Profil, angajatul OMV fusese detașat temporar la Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) din Emiratele Arabe Unite, care deține o participație de 25% în OMV. Adnoc și OMV urmează să fuzioneze diviziile lor de poliolefine, Borouge și Borealis, tranzacția urmând să se încheie în primul trimestru al anului 2026.

Angajatul OMV avea informații despre ambele companii și l-a informat pe diplomatul rus în timpul întâlnirilor de la Viena.

