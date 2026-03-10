„Probele colectate conduc comisia la concluzia că autorităţile ruse au comis crime împotriva umanităţii, şi anume deportarea, transferul forţat şi dipariţia forţată a unor copii”, anunţă Comisia internaţională de anchetă privind Ucraina.

Această comisie a fost înfiinţată în 2022, la puţin timp după lansarea invaziei ruse la scară largă din Ucraina, de către Consiliul ONU al Drepturilor Omului, cu scopul de a ancheta posibilele crime împotriva umanității.

Autorii raportului constată că autorităţile ruse au „deportat şi transferat ilegal copii” încă de la începutul ofensivei şi au „amânat în mod nejustificat repartierea”.

Încălcarea dreptului umanitar internațional

Măsurile luate în privința minorilor deportaţi nu au ținut cont de „interesul superior” al copiilor, „încălcând dreptul internaţional umanitar şi dreptul internaţional al drepturilor omului”.

Comisia evocă 1.205 cazuri confirmate, dar menționează că „mii de copii” ucraineni au fost deportați din teritoriile ucrainene ocupate de armata rusă.

Aceasta este o problemă foarte sensibilă în Ucraina şi rămâne în centrul negocierilor de pace între conducerea de la Kiev şi regimul de la Moscova.

Potrivit autorităților de la Kiev, peste 20.000 de copii ucraineni au fost deportați ilegal în Rusia de la declanșarea războiului pe scară largă, pe 24 februarie 2022.

Rusia neagă acuzațiile sub pretextul unor „strămutări umanitare” pentru a-i proteja pe copii de ostilități. Numeroase investigații de presă arată însă că mulți dintre acești copii au fost supuși îndoctrinării și manipulați să lupte împotriva Ucrainei. Reeducarea lor are loc inclusiv în lagăre din Coreea de Nord.

Comisia ONU subliniază însă că dreptul internaţional umanitar prevede ca evacuările să fie „temporare şi din motive imperioase de sănătate (…) sau de securitate”.

Or, potrivit anchetatorilor, 80% dintre copiii expulzaţi sau transferaţi în cazurile examinate de către comisie nu s-au întors acasă.

Rusia împiedică întoarcerea copiilor ucraineni acasă

Probele colectate demonstrează că autorităţile ruse au urmat o politică concepută şi pusă în aplicare la cel mai înalt nivel al aparatului de stat al Federaiţei Ruse, cu scopul de a împiedica aceste repatrieri, subliniază autorii raportului.

Comisia confirmă astfel implicarea „directă” a liderului rus Vladimir Putin, vizat deja de un mandat internațional de arestare pentru crime împotriva de război prin deportări ilegale de copii ucraineni.

Anchetatorii au constatat că „adopţiile şi plasamentul de lungă durată au fost prioritare”, iar rudele copiilor nu au fost informate despre soarta acestora, în timp ce repatrierile organizate au fost „împiedicate”.

Această situaţie a condus la faptul ca aceşti copii să fie „crescuţi într-un mediu străin, departe de familiile lor, uneori la mii de kilometri de Ucraina”.

În decembrie 2025, Adunarea Generală a ONU a cerut repatrierea imediată şi necondiţionată a copiilor ucraineni „transferaţi cu forţa” în Rusia.

Abuzuri din partea tribunalelor rusești

Comisia afirmă în raport că tribunale ruseşti şi din zonele ocupate în Ucraina au privat civilii şi prizonierii de război de garanţii la un proces corect.

Anchetatorii denunţă, de asemenea, recurgerea la probe fabricate sau obţinute prin tortură. Ei evocă totodată o serie de abuzuri în interiorul armatei ruse.

Militarii care au dezertat au descris violenţe la care erau supuşi de către comandanţii lor, iar mărturiile lor relevă un „dispreţ total faţă de viaţa şi demnitatea omului”.

Comisia internaţională de anchetă a ONU – care nu este recunoscută de către regimul de la Moscova – urmează să prezinte acest raport în cadrul celei de a 61-a sesiuni a Consiliului Drepturilor Omului, prevăzute pentru joi, la Geneva.

Luna în care șoferii ar putea circula pe loturile 3 și 4 din Autostrada A0: „Chinezii nu erau la lucru sâmbăta trecută"
Știri România 21:37
Luna în care șoferii ar putea circula pe loturile 3 și 4 din Autostrada A0: „Chinezii nu erau la lucru sâmbăta trecută”
Legea care ar fi trebuit să ajute angajații în lupta cu epuizarea (burnout), respinsă în Comisia pentru muncă din Senat
Știri România 21:05
Legea care ar fi trebuit să ajute angajații în lupta cu epuizarea (burnout), respinsă în Comisia pentru muncă din Senat
Monden

Dragoș Bucur, văzut prin ochii arhitectei Ștefana Costraș de la „Visuri la cheie". Ce spune despre prezentator cea mai nouă membră a echipei
Exclusiv Interviu
Stiri Mondene 17:47
Dragoș Bucur, văzut prin ochii arhitectei Ștefana Costraș de la „Visuri la cheie”. Ce spune despre prezentator cea mai nouă membră a echipei
Unde vor face Emil Rengle și Alejandro Fernandez nunta și ce tradiții vor respecta. „Să știe toată România"
Stiri Mondene 17:20
Unde vor face Emil Rengle și Alejandro Fernandez nunta și ce tradiții vor respecta. „Să știe toată România”
Politic

Ilie Bolojan s-a întâlnit cu CEO-ul grupului Schwarz, care deține Lidl, Kaufland şi La Cocoş. Ce s-a discutat la Palatul Victoria
Politică 21:15
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu CEO-ul grupului Schwarz, care deține Lidl, Kaufland şi La Cocoş. Ce s-a discutat la Palatul Victoria
Ședință în CSAT pentru că SUA vor să trimită în România avioane de luptă și soldați din cauza războiului din Iran
Politică 16:14
Ședință în CSAT pentru că SUA vor să trimită în România avioane de luptă și soldați din cauza războiului din Iran
