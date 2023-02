„Cred că este dificil de estimat (bilanţul) tocmai pentru că trebuie să ajungem sub dărâmături, dar sunt sigur că se va dubla, sau mai mult”, a declarat înaltul oficial al ONU, într-un interviu pentru televiziunea britanică Sky News.

„Încă nu am început cu adevărat să contabilizăm numărul morţilor”, a avertizat Griffiths.

Martin Griffiths a mers sâmbătă în oraşul Kahramanmaras din Turcia, epicentrul cutremurului de 7,8 grade de pe 6 februarie. Acesta a descris vizita drept o „experiență șocantă” și a spus că găsirea mai multor supraviețuitori „este crucială”, într-o postare pe pagina sa de Twitter.

„În curând, persoanele responsabile de căutare şi salvare vor lăsa locul agenţiilor umanitare a căror sarcină, în următoarele câteva luni, este aceea de a se ocupa de numărul extraordinar de mare al persoane afectate”, a mai spus Griffiths, pe Twitter.

What I saw today in #Türkiye was devastating.



What were once homes, filled with families and memories, now lay contorted and tangled.



Our thoughts are with those affected and we will continue to support in any way we can. pic.twitter.com/bhMDR1oEGN