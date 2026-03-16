UE analizează măsuri de urgență pentru energie

Miniștrii energiei din UE se reunesc luni la Bruxelles pentru a analiza opțiuni menite să reducă costurile energiei, în contextul în care oficialii europeni pregătesc planuri de urgență pentru a limita impactul creșterilor de prețuri la petrol și gaze provocate de războiul din Iran.

Comisia Europeană elaborează măsuri de urgență pentru a proteja consumatorii de facturile tot mai mari la energie. Printre opțiunile analizate se numără sprijinul de stat pentru industrie, reducerea taxelor naționale și utilizarea viitoarei revizuiri a pieței europene a carbonului pentru a relaxa oferta de certificate de emisii CO₂, potrivit unor oficiali europeni familiarizați cu discuțiile.

Bruxelles ia în calcul plafonarea prețurilor la gaze

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Bruxellesul ia în calcul și plafonarea prețurilor la gaze. Miniștrii vor avea discuții cu ușile închise pentru a analiza posibile măsuri care să atenueze creșterile de prețuri provocate de închiderea Strâmtorii Ormuz.

Blocarea acestei rute strategice a perturbat comerțul global cu gaze naturale lichefiate și a provocat perturbări majore în aprovizionarea cu petrol.

Dependența Europei de importurile de petrol și gaze face ca regiunea să fie puternic expusă fluctuațiilor de pe piețele internaționale, iar soluțiile rapide sunt puțin probabile.

„Există motive structurale pentru care prețurile energiei în Europa sunt ridicate”, a declarat Joanna Pandera, președinta think-tank-ului polonez Forum Energii.

Potrivit acesteia, mixul energetic diferit al statelor și nivelul taxelor fac ca prețurile să varieze semnificativ în interiorul Uniunii Europene.

„Este foarte greu să găsești o soluție care să se potrivească tuturor”, a adăugat ea.

Presiune asupra guvernelor europene

Prețul de referință al gazului în Europa a crescut cu peste 50% de la începutul războiului din Iran.

Unele guverne, inclusiv cel al Italiei, cer o intervenție amplă la nivelul Uniunii Europene, cum ar fi suspendarea pieței carbonului a blocului comunitar, pentru a reduce influența centralelor pe gaz, care emit CO₂, asupra prețurilor energiei electrice.

Alte guverne se așteaptă ca Bruxellesul să pună accent pe reducerea taxelor naționale sau pe subvenții interne. Un diplomat european a declarat că astfel responsabilitatea pentru măsurile majore ar putea fi transferată în mare parte statelor membre.

Apel la subvenții naționale: „Nu toată lumea își permite ajutoare de stat”

Apelul la subvenții naționale ar putea însă accentua diferențele dintre economiile mai bogate și cele mai sărace din Uniunea Europeană. „Nu toată lumea își permite ajutoare de stat, aceasta este problema. Este bine pentru cei care au resurse financiare mari”, a declarat un diplomat european de rang înalt.

În timpul crizei energetice din 2022, guvernele din Uniunea Europeană au cheltuit peste 500 de miliarde de euro pentru măsuri de sprijin. Potrivit think-tank-ului Bruegel, aproximativ 158 de miliarde de euro au provenit doar din Germania, cea mai mare economie a Europei.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, urmează să transmită în această săptămână liderilor europeni o listă scurtă de opțiuni de urgență, înaintea summitului programat pentru joi. Pe termen lung, Bruxellesul susține că extinderea producției locale de energie curată, din surse regenerabile și energie nucleară, ar putea reduce dependența Europei de importurile volatile de combustibili fosili.

Petrolul, la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape trei ani

Prețul petrolului a crescut duminică seara la cel mai ridicat nivel din iulie 2022, după ce administrația americană a sugerat că războiul cu Iranul ar putea dura încă câteva săptămâni, potrivit CNN.

Petrolul Brent, reperul global, a urcat cu 2,9%, ajungând la aproximativ 106,12 dolari pe baril. În același timp, petrolul american a crescut cu 2,6%, până la 101,53 dolari pe baril.

Donald Trump a cerut sâmbătă, într-o postare pe platforma Truth Social, sprijinul comunității internaționale pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz și reluarea fluxului de petrol „astfel încât totul să se desfășoare rapid, fără probleme și în mod eficient”.

De la începutul războiului, pe 28 februarie, mai multe petroliere au fost lovite în Strâmtoarea Ormuz.

În același timp, Statele Unite au bombardat insula Kharg, unde se află cea mai mare parte a producției de petrol a Iranului. Administrația americană a declarat însă că, deocamdată, nu a vizat direct capacitatea de producție petrolieră a Iranului.

