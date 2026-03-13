Uraniul este îngropat la 200 de metri sub stâncă

Potrivit experților citați de publicația franceză, uraniul este depozitat la aproximativ 200 de metri adâncime, în cilindri metalici de dimensiunea unor butelii de oxigen pentru scufundări.

Materialul radioactiv, aflat în formă gazoasă, ar putea încăpea în portbagajele a aproximativ zece mașini. Cu toate acestea, accesul la el este extrem de dificil din cauza poziționării într-o rețea de tuneluri protejate.

Reuters reports that satellite imagery of the nuclear facility in Isfahan reveals significant changes.



The first image, captured on February 10, shows the facility's tunnel entrances covered with sand.



Imagini din satelit analizate de jurnaliști arată că cele trei intrări cunoscute în complexul subteran au fost blocate între sfârșitul lunii ianuarie și începutul lunii februarie 2026.

Trump a sugerat că o astfel de operațiune ar putea avea loc

Președintele american Donald Trump a declarat pe 8 martie, la bordul avionului Air Force One, că o astfel de operațiune ar putea deveni realitate.

„Poate că la un moment dat o vom face. Ar fi un lucru excelent”, a spus el.

Pe platforma sa Truth Social, Trump a scris că obiectivul principal este împiedicarea Iranului de a obține arme nucleare.

„Pentru mine este mult mai important decât petrolul să împiedic Iranul să se doteze cu arme nucleare și să distrugă Orientul Mijlociu, sau chiar lumea”, a scris liderul american.

Presiuni din partea Israelului

În interiorul administrației americane există însă îngrijorări serioase legate de un astfel de raid. Ian Bremmer, fondatorul think tank-ului Eurasia Group, spune că Israelul ar face presiuni pentru această operațiune, dar armata americană o consideră extrem de periculoasă.

„Israelul face presiuni pentru această operațiune, dar armata americană o consideră periculoasă și a transmis acest lucru Casei Albe”, a spus Bremmer.

Experții militari spun că o operațiune pentru recuperarea uraniului ar fi mult mai complicată decât un raid clasic și sestimează că ar fi nevoie de mii de soldați, dar și de utilaje grele pentru a deschide tunelurile și a securiza zona.

Operațiunea ar necesita dominarea completă a spațiului aerian deasupra Iranului, folosirea de elicoptere și drone și atacuri preliminare asupra forțelor de securitate din jurul orașului Ispahan.

Riscul unei dispersări radioactive

Chiar și după intrarea într-un astfel de complex subteran, problema nu ar fi rezolvată, pentru că o explozie în interiorul tunelului nu ar distruge uraniul, dar ar putea împrăștia materialul radioactiv pe o zonă foarte mare. Și acest lucru ar face recuperarea aproape imposibilă.

Directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, a declarat pe 9 martie, la un summit organizat la Paris, că peste 200 kg de uraniu foarte îmbogățit fuseseră identificați înainte de conflictul din 2025 pe site-ul nuclear de la Ispahan.

În lipsa inspectorilor AIEA din Iran, cantitatea exactă rămasă în complexul subteran este dificil de confirmat.

Experții cred că o parte din uraniu ar putea proveni și din instalațiile nucleare de la Fordo și Natanz, bombardate în timpul conflictului din 2025. În iunie 2025, Israelul și Statele Unite au lansat atacuri asupra mai multor instalații nucleare iraniene, în încercarea de a opri programul nuclear al Teheranului. Loviturile aeriene au vizat infrastructura și intrările în unele complexuri subterane, dar nu au distrus complet stocurile de material nuclear.

De atunci, existența acestui stoc de uraniu îmbogățit a devenit una dintre cele mai sensibile probleme de securitate din regiune.

