Vizat de descinderi cu „mascați”, ITM, ANAF, Garda de Mediu și polițiști de la Arme și Substanțe Periculoase a fost și un timișorean acuzat de infracțiuni contra mediului pentru că „recondiționează și cosmetizează” mașini în curtea unui locuințe din cartierul Ronaț.

Vecinii suspectului au declarat că bărbatul nu a creat niciodată deranj și s-au declarat surprinși de mobilizarea de forțe pentru un astfel de caz. Un avocat, independent de caz, a declarat că astfel de percheziții nu sunt decât „un joc de imagine pentru proști”.

Sindicatul Europol reclamă, la rândul său, că asupra polițiștilor se fac presiuni pentru a organiza percheziții simultan astfel încât să fie raportate cât mai multe acțiuni realizate în cadrul Operațiunii Jupiter.

Descinderea de pe strada Adam Mickiewicz

Polițiștii din Timiș au realizat în cadrul Operațiunii Jupiter, sezonul iunie 2025, percheziții în mai multe dosare de evaziune fiscală cu prejudicii de sute de mii sau chiar milioane de lei. Într-un dosar, IPJ Timiș acuză un prejudiciu de peste patru milioane de lei, iar una dintre anchete vizează una dintre cele mai cunoscute agenții imobiliare din Timișoara, Apostu Estate. În acest caz, IPJ Timiș nu a anunțat care sunt acuzațiile concrete sau prejudiciul, limitându-se la a declara că „sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, în domeniul intermedierilor imobiliare”.

O percheziție care s-a remarcat prin mobilizarea de forțe a avut loc în 9 iunie 2026, pe strada Adam Mickiewicz, din cartierul timișorean Ronaț.

250 kg de „piese, componente auto și diverse categorii de deșeuri”

Potrivit imaginilor furnizate de Poliția Română, la o casă modestă de pe strada Adam Mickiewicz au descins în forță, într-un dosar de „infracțiuni la regimul protecției mediului”, mascați de la Serviciul de Acțiuni Speciale, polițiști de la Arme, Explozibil și Substanțe Periculoase și inspectori ITM, ANAF și Garda de Mediu. În total, 12 persoane plus cel care a filmat operațiunea.

„Din cercetările efectuate până în prezent a reieșit că, începând cu anul 2018, un bărbat, de 42 de ani, din municipiul Timișoara, ar fi desfășurat activități de recondiționare și cosmetizare a autovehiculelor, fără respectarea prevederilor legale privind protecția mediului și gestionarea deșeurilor rezultate din aceste activități”, a transmis IPJ Timiș, care a anunțat și captura făcută la percheziții: „piese și componente auto, precum și diverse categorii de deșeuri provenite din activitățile desfășurate, estimate la aproximativ 250 de kilograme”.

Poliția a mai comunicat că bărbatului i s-a pus în vedere „să ia măsuri de eliminare și gestionare corespunzătoare a deșeurilor descoperite, conform prevederilor legale în vigoare”, fiind condus la sediul IPJ Timiș pentru audieri.

Casa modestă de pe strada Adam Mickiewicz unde au descins mascații

„Vine foarte rar, nu face gălăgie. Nu m-a deranjat”

După câteva ore de la descinderi, suspectul a fost lăsat acasă, urmând ca ancheta să continue cu el în libertate. Bărbatul nu a vrut să comenteze acuzațiile aduse și percheziția din Operațiunea Jupiter, limitându-se să spună că „ce apare pe site-uri este un pic de minciună gogonată”. Soția bărbatului a declarat că în curtea casei s-au găsit depozitate componente de la mașinile personale care au fost înlocuite.

La rândul lor, vecinii s-au declarat surprinși de impresionanta desfășurare de forțe de la casa din apropiere. „Un băiat a închiriat aici să își țină mașinile. Venea cu mașina lu nevastă-sa, a lui. Altceva nu am văzut. Niciun vecin nu a văzut altceva, numai că boului ăla unde e vila aia mare i se părea lui că repară mașini. Nu e adevărat. Au fost niște minciuni de-ale ăluia cu casa mare”, a declarat bărbatul pentru Libertatea. „La multinaționale vreți să meargă așa? Acolo nu își permit, că le dau niște șuturi în cur, au avocați, au cutare”, a comentat un alt vecin.

Răzvan, care are casa chiar lipită de curtea în care s-au făcut percheziții, a declarat că niciodată nu a fost deranjat de vecinul său. „Stau aici de 28 de ani. Omul e venit, nu am nicio treabă cu el. Eu am copil, nu face gălăgie. Dacă ar fi făcut treburile astea, vă spun sincer că aș fi făcut reclamații. Omul chiar e OK, credeți-mă. Mi se pare o prostie ce au făcut instituțiile. Atâta Poliție pentru ce? Că omul a aspirat o dată o mașină? Mi se pare o prostie foarte mare”, a declarat timișoreanul cu casa lipită de adresa la care s-au făcut percheziții.

Răzvan spune că niciodată nu a fost deranjat de vecinul său

„Este și o dovadă a fermității, să arătăm și capabilitățile…”

Libertatea a solicitat puncte de vedere mai multor avocați specializați în drept penal și sindicaliștilor din Poliție. Spre exemplu, avocatul Arcadie Anastasescu a explicat că o operațiune ca Jupiter este coordonată de la nivel național, iar trupele speciale „n-au ce altceva să facă decât să acorde sprijinul solicitat”.

„Nu poți să știi de la bun început amploarea sau nevoia de a interveni cu trupe speciale, neștiind despre ce dai la fața locului. Deci, din punctul acesta de vedere, nu cred că se exagerează și câteodată e necesar”, a declarat Arcadie Anastasescu, care consideră că operațiunea Jupiter este și una de imagine. „Este, dacă vrem, o dovadă a fermității și a forței organelor statului. Să arătăm și capabilitățile, că tot este un termen acum în vocabularul tuturor. E un fel de a demonstra că autoritatea este fermă, este capabilă, nu este depășită nici din punct de vedere numeric și logistic pentru asemenea intervenții”, a mai arătat avocatul.

Avocat Arcadie Anastasescu. Foto: avocatura.com

Avocatul Adrian Stan, care este și cadru didactic la Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara, a explicat că percheziția domiciliară ține de modul de gestionare a anchetei. „Mi-e greu să cred că la percheziții care nu se referă la criminalitate organizată de tip violent, trafic de persoane, șantaj se pune problema unui risc de opoziție armată sau alte comportamente agresive. Gestionarea unei percheziții ține de o adaptare la situația concretă pe care o găsești în teren sau de unele informații pe care le obții anterior”, a explicat avocatul Stan.

Avocat Adrian Stan. Foto: pagina de Facebook

„Un joc de imagine absolut pentru proști”

Mult mai vehement a fost avocatul Florin Kovacs, care a reclamat faptul că ceea ce se întâmplă în ultima perioadă „face parte dintr-o campanie de imagine în care sunt descinderi în dosare foarte subțiri, în care cheltuielile generate de punerea în mișcare a forțelor, instituțiilor, raportat la ce se urmărește și prejudicii, sunt net superioare”.

„Noi discutăm de alocarea unor resurse și a unor forțe care puteau să fie bine alocate în alte dosare mult mai grele care stagnează pe rolul parchetului. Noi suntem acum într-un joc de imagine, într-un joc de glezne în care se lasă impresia opiniei publice că parchetul lucrează. În realitate, o să vedeți câte dosare grele, cu oameni politici, cu prejudicii majore sunt lăsate în nelucrare până la prescripție”, a declarat Kovacs.

Avocatul timișorean susține că multe din acțiunile din Operațiunea Jupiter nu sunt demne de amploarea operațiunii. „Dacă vorbim de operațiunea Jupiter, ar trebui să vedem unde sunt acele miliarde care sunt furate sistematic din bugetul țării și unde sunt sumele pe care le caută domnul Bolojan cu îndârjire să le economisească, când el, de fapt, bugetează niște acțiuni care nu au cum să ajute cu nimic nici bugetul țării, nici statul de drept, nici ordinea publică și cu atât mai puțin încrederea în actul de justiție. Deci este, din punctul meu de vedere, un joc de imagine absolut pentru proști”, a mai declarat Florin Kovacs.

Avocatul Florin Kovacs Foto: impactpress.ro

„Contează foarte mult profesionalismul șefului de echipă”

Cristian Danciu, vicepreședinte al Sindicatului Diamantul – Filiala Timiș, a declarat că la percheziții se merge cu efective mărite pentru că au fost foarte multe cazuri în care echipele mai mici au întâlnit din partea celor percheziționați „agresiuni și ostilități foarte mari”.

„Pentru a se preîntâmpina o situație de acest gen, de obicei se merge cu efecte mărite. Acum, contează foarte mult profesionalismul șefului de echipă, cum știe să gestioneze fiecare situație la fața locului. Unde observi, după primele discuții cu persoana ce urmează să fie verificată, percheziționată, că persoanele nu sunt ostile, nu pătrunzi cu întreaga echipă”, a declarat sindicalistul.

Danciu a admis că, pe lângă protecția echipelor, se dorește să se dea și o lovitură de imagine, „să se vadă că se intervine în forță pentru prevenire și pentru imaginea instituției”. „Contează foarte mult cum vede lucrurile șeful echipei respective la fața locului”, a mai declarat vicepreședintele Sindicatului Diamantul.

„Aceste acțiuni pun o presiune fenomenală pe colegii noștri”

Vicepreședintele Sindicatului Europol, Ionuț Pop, susține că acțiunile organizate simultan în cadrul Operațiunii Jupiter „pun o presiune fenomenală” pe polițiștii judiciari, care „trebuie să execute diferite acțiuni în dosarele penale, inclusiv percheziții domiciliare, pentru a satisface nevoia de expunere publică pe care șefii din poliție o doresc în cadrul acestor acțiuni”.

„Sentimentul public este că în cazul acțiunilor Jupiter se dispun perchiziții domiciliare și în cazuri în care, în mod normal, nu s-ar dispune asemenea proceduri judiciare, dar din dorința managerilor din Poliția Română de a epata și de a ieși în față cu comunicate de presă, cu sute de acțiuni, cu sute de percheziții, cu mii de persoane legitimate și audiate în cadrul acțiunilor Jupiter, se dispun diferite acțiuni procedurale care pot să fie cel puțin interpretabile”, a mai declarat liderul de sindicat.

Ionuț Pop a declarat pentru Libertatea că sunt raportate situații statistice cu cifre spectaculoase, fără a fi comunicată ulterior finalitatea cazurilor. „Este un semn de întrebare pe care și noi ni-l punem. Ce se întâmplă cu dosarele penale în care s-au făcut percheziții, spre exemplu, în cadrul acțiunii Jupiter și care ajung să fie clasate? Câte dintre aceste cauze ajung vreodată să vadă sala de judecată? Au fost identificate elemente noi ca urmare a perchezițiilor sau n-au fost identificate nici măcar elementele care au fost urmărite prin aceste proceduri judiciare?”, se întreabă Pop.

Vicepreședintele Sindicatului Europol, Ionuț Pop. Foto: europol.ro

„Vor să bifeze un plus de imagine pentru instituții”

Sindicalistul Europol a mai declarat că sentimentul public împărtășit de el și de sindicatul pe care îl reprezintă este că „aceste acțiuni au un scop eminamente de PR”. „În realitate, activitatea de percheziție domiciliară este o activitate foarte bine reglementată de Codul de Procedură Penală. Ea nu poate să fie temporizată la modul acesta excesiv, în care sincronizăm mii de acțiuni la nivel național, pentru că acest tip de activitate procesuală se dispune la momentul oportun, la momentul operativ.

Dacă ți se impune temporizarea unei asemenea acțiuni, riști să pierzi material probator, să se rătăcească înscrisuri relevante pentru cauză. Acest tip de acțiune nu poate să facă obiectul unei planificări. Ea se face la momentul operativ, la momentul oportun, în momentul în care sunt date certe indubitabile care reclamă organizarea unei asemenea acțiuni”, a mai declarat sindicalistul din Poliție.

Ionuț Pop a declarat că „probabil mesajul este unul de forță, că poliția, organele de urmărire penală sunt extrem de ancorate în realitate și doresc să pună în aplicare diferite acțiuni, chiar și cu scop preventiv”. „Sentimentul public este acela că sunt acțiuni prin care vor să bifeze un plus de imagine pentru instituții”, a mai declarat vicepreședintele Sindicatului Europol.

Cum justifică Parchetul General Operațiunea Jupiter

Surse judiciare au declarat că Operațiunea Jupiter este creația secretarului de stat Bogdan Despescu. Oficial, în comunicatele de presă referitoare la Operațiunea Jupiter, Parchetul General susține că „activitățile operative au ca scop documentarea circuitelor financiare fictive, identificarea fraudelor fiscale și a activităților comerciale nedeclarate, depistarea produselor contrafăcute, investigarea fraudelor din mediul online, precum și descoperirea deținerii ilegale de arme, muniții și materiale pirotehnice”.

Bogdan Despescu. Foto: Cristian Otopeanu

„Operațiunea «JUPITER» evidențiază nivelul ridicat de cooperare instituțională dintre Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române, reflectând un mecanism integrat de reacție al autorităților judiciare în fața unor fenomene infracționale complexe. Această colaborare consolidează capacitatea statului de a acționa unitar, eficient și predictibil, în conformitate cu principiile statului de drept și cu standardele europene în materie de justiție penală”, mai spune Parchetul General.

Ministerul Public mai transmite că „prin obiectivele sale, demersul urmărește protejarea comunității, creșterea gradului de siguranță publică și asigurarea unei reacții ferme și imediate a autorităților față de fenomenele infracționale, precum și consolidarea încrederii în justiție, inclusiv prin recuperarea prejudiciilor și aplicarea măsurilor legale necesare într-un cadru procedural legal și previzibil”.

„Percheziţia domiciliară este un procedeu probatoriu reglementat de Codul de procedură penală, în vederea descoperirii și strângerii probelor necesare soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”, ține să precizeze Parchetul General la finalul fiecărui comunicat referitor la Operațiunea Jupiter.

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