Opoziția, dezbinată în privința moțiunii de cenzură: PMP îi acuză pe liberali că nu i-au contactat și vor ca Opoziția să vină cu o alternativă de premier

Opoziția, dezbinată în privința inițierii moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Tudose. PMP îi acuză pe liberali că nu i-au contactat și vor ca Opoziția să vină cu o alternativă de premier. În replică, PNL, prin vocea Ralucăi Turcan spune că moțiunea este doar la stadiul redactării textului și că liberalii sunt adepții politicii ”pas cu pas”, astfel că nu este cazul de a se propune în acest moment un premier din partea Opoziției.

PMP: Liberalii fac doar un joc ded imagine, nu am fost contactați nici până acum pentru a discuta despre susținerea moțiunii de cenzură

Președintele executiv al PMP, Eugen Tomac, le reproșează liberalilor că, prin anunțarea moțiunii de cenzură, nu fac decât un ”joc de imagine”.

”În mod categoric vom susține orice demers împotriva PSD-ului însă îmi pun două întrebări. Unul, atunci când un partid de opoziție serios vrea să dărâme un Guvern, trebuie să vină și cu un plan de rezervă bine definit. Îmi primul rând vrem să știm, dacă îl dăm jos pe Tudose, pe cine punem în loc? Doi, nici până la această oră, nimeni nu ne-a contactat pentru a discuta. Atunci când există o voință fermă pentru a da jos o putere care s-a compromis, este nevoie de o voință de fier în a demola această putere și ea începe printr-un dialog clar asumat”, a spus Tomac, la Parlament.

El mai afirmă că, dacă se face doar un joc politic de imagine, atunci lucrurile nu sunt în regulă, iar aceasta este temerea pe care cei de la PMP o au în acest moment.

”Să nu uităm, acum trei luni am avut șansa să punem în discuție schimbarea acestei majorități, și am fost singurii care am avut un nume de premier, la consultările de la Cotroceni, PNL nu a avut. Asta vrem acum, dacă există voință pentru schimbarea Guvernului, să se vină cu o variană clară, domnule, avem pe cineva”, a mai explicat Eugen Tomac.

În privința șanselor moțiunii de cenzură, Tomac spune că, în mod practic, lucrurile se pot realiza, pentru că PSD nu are singur majoritate în Parlament. ”Politica este arta compromisului, deci există șansa ca acest guvern să pice dacă există voință în acest sens. Sper să nu rămână doar un joc de imagine”, a mai declarat deputatul PMP.

PNL: ”Vreți să vindem blana ursului din pădure, acum, și să vă spunem ce Guvern va propun PNL?

”Eu cred că în momentul în care încep discuțiile cu partidele de Opoziție, trebuie să pui pe masă un text al moțiunii. Astăzi încă este îmbunptățit și de aceea de astăzi începem discuțiile serioase. Nu putem merge la partide, fără argumente inventariate, pentru a înțelege importanța istorică a aceastui vot”, a declarat Raluca Turcan, în replică la acuzațiile aduse de colegii de la PMP.

Despre solicitarea parlamentarilor PMP, de a se veni cu o alternativă la actualul premier, Turcan spune că este adepta politicii ”pas cu pas”.

”Vreți să vindem blana ursului din pădure, acum, și să vă spunem ce Guvern va propun PNL? Nu. Trebuie să vedem care sunt forțele de opoziție și parlamentare dispuse să valorifice acest moment extraordinar de important pentru România, și anume de a opri această guvernare”, a explicat deputatul PNL.

Liberalii încep demersurile pentru schimbarea din funcția de președinte al Camerei Deputaților a lui Liviu Dragnea, după începerea urmăririi penale.

”Actuala majoritate a ratat orice obiectiv promis în campania electorală”, a spus Turcan, precizând că se va apela la orice cale posibilă, inclusiv negocierea cu fiecare parlamentar din Legislativ, mai puțin cu cei de la PSD.