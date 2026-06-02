Bill Pulte (38 de ani), originar din statul Florida, urmează să devină consilierul principal al președintelui SUA în domeniul securității naționale, deși nu are deloc experiență în acest domeniu. El este, în schimb, un om loial lui Trump și unul dintre donatorii importanți în timpul campaniei de realegere a miliardarului newyorkez la Casa Albă.

Donald Trump și-a justificat decizia prin afirmația că Bill Pulte are „o vastă experiență în gestionarea problemelor sensibile din Statele Unite”.

Oficializarea nominalizării lui Pulte la șefia DNI ar putea dura mult timp, așa cum s-a întâmplat cu procurorul general interimar și avocatul personal al lui Donald Trump, Todd Blanche, notează AFP.

El urmează să o înlocuiască în funcție pe Tulsi Gabbard, care și-a anunțat demisia începând cu 30 iunie, pentru a-şi susţine soţul, diagnosticat cu „o formă extrem de rară de cancer de oase”. Bill Pulte va păstra funcția de șef al Agenției Federale de Finanțare a Locuințelor.

Aflat la conducerea Agenției Federale de Finanțare a Locuințelor din 14 martie 2025, Bill Pulte a jucat un rol major în urmărirea penală a mai multor adversari politici ai lui Donald Trump, în special a procurorului general al statului New York, democrata Letitia James, și a senatorului Adam Schiff din California.

El este implicat de asemenea în urmărirea penală a unei membre a Consiliului Guvernatorilor al Rezervei Federale (Fed), Lisa Cook, acuzată de fraudă legată de un credit imobiliar personal.

Prima femeie de culoare în această funcție, numită sub președinția democratului Joe Biden, Lisa Cook, al cărei mandat se întinde până în ianuarie 2038, neagă orice faptă ilicită imputată ei.

Bill Pulte este nepotul lui William J. Pulte, fondatorul PulteGroup, a treia cea mai mare companie de construcții de locuințe din Statele Unite.

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