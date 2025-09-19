Tânărul, care a ajuns cu întârziere la proces, a părut politicos în fața judecătorului. El a declarat: „Eram destul de beat și nu-mi amintesc nimic din ziua aceea. Doar că m-am trezit într-o secție de psihiatrie a doua zi.”

Un paramedic, martor al evenimentelor, a oferit detalii despre incident. Ambulanța a fost chemată de mama inculpatului, îngrijorată de consumul excesiv de alcool al fiului ei. Bărbatul de 26 de ani a recunoscut: „Opt beri, puțin vin, iar apoi am băut alcool la sfârșit. Aceea a fost picătura care a umplut paharul pentru mine.”

În timp ce era transportat spre Donauspital, pacientul a devenit agitat. Martorul a relatat: „A început brusc să țipe. L-am auzit desfăcându-și centura de siguranță.” Ambulanța s-a oprit într-o zonă de parcare, așteptând poliția.

Situația a escaladat rapid. Inculpatul și-a amintit: „Mi-am dat seama că trebuie să merg la baie. Așa că am tras înapoi și am sărit din ambulanță.” El a traversat autostrada în fugă, punându-și viața în pericol și creând haos în trafic.

Paramedicul a descris traficul ca fiind tipic pentru Tangenta. Miraculos, toate mașinile au reușit să oprească la timp, evitând o tragedie.

În urma incidentului, bărbatul a fost acuzat de comiterea unei infracțiuni în stare de ebrietate, având o alcoolemie de 4,2 la mie. El a fost condamnat la șase luni de închisoare cu suspendare.

În timpul procesului, inculpatul și-a exprimat regretul: „Vreau să-mi cer scuze. A fost o situație foarte stupidă.”După proces, cei doi bărbați s-au împăcat, paramedicul spunând: „E în regulă, atâta timp cât nu mai bei atât de mult.”

