Bombardier al Forțelor Aeriene ale SUA, prăbușit în California

Tragedia a avut loc luni, la ora locală 11:20 (21.20, ora României), în timp ce aeronava efectua o misiune de testare de rutină. Prăbușirea a provocat un uriaș nor de fum negru, vizibil de la kilometri distanță.

„Astăzi, baza aeriană Edwards a trecut printr-o tragedie cumplită și am pierdut opt mari americani”, a declarat colonelul James Hayes, care i-a descris pe cei aflați la bord drept „un echipaj mixt format din militari, funcționari guvernamentali civili și contractori ai guvernului”.

Rudele victimelor sunt în curs de notificare, iar identitățile acestora vor fi făcute publice la 24 de ore după finalizarea procedurii, a precizat Hayes în cadrul unei conferințe de presă.

Aeronava s-a prăbușit imediat după decolare

Colonelul Hayes a declarat că accidentul a fost „complet limitat” la pista bazei aeriene Edwards, iar activitatea bazei a fost suspendată temporar.

Potrivit acestuia, bombardierul B-52 participa la programul de modernizare a radarelor bazei atunci când s-a prăbușit imediat după decolare și a fost cuprins de flăcări.

După analiza primelor imagini de la locul accidentului, autoritățile au concluzionat că este vorba despre „un accident fără posibilitate de recuperare și imposibil de supraviețuit”, a spus Hayes.

Cauza accidentului nu a fost încă stabilită și nu va putea fi determinată înainte de finalizarea unei serii de investigații, care ar putea dura până la 30 de zile. Analize suplimentare privind cauzele accidentului ar putea continua mai mult de șase luni, a adăugat oficialul.

Doi angajați Boeing se aflau la bord

Într-un comunicat separat, Boeing a confirmat că doi dintre angajații săi se aflau la bordul aeronavei și că reprezentanții companiei sunt în contact cu familiile acestora. Gigantul aerospațial a refuzat să ofere alte comentarii atunci când a fost contactat de BBC.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a descris accidentul drept „un incident tragic” și a transmis condoleanțe familiilor victimelor și comunității bazei Edwards.

Bombardierul B-52, în serviciul armatei americane din anii 1950

Bombardierul Boeing B-52 Stratofortress este utilizat de armata americană încă din anii 1950. Aeronava este supranumită „BUFF”, o abreviere asociată expresiei „Big Ugly Fat Fellow”.

Imaginile aeriene au surprins un peisaj carbonizat și încă fumegând în zona unde s-a produs accidentul.

Într-o actualizare publicată anterior pe X, reprezentanții bazei au anunțat că „aerodromul a fost închis, iar toate aeronavele care urmau să aterizeze sunt redirecționate”.

„Toate permisele de acces pentru vizitatorii non-comerciali au fost suspendate până la noi ordine pentru a permite bazei să se concentreze exclusiv asupra operațiunilor de răspuns la situația de urgență.”

B-52 este un bombardier strategic cu rază lungă de acțiune. Aeronava poate zbura la altitudini de până la 50.000 de picioare (aproximativ 15.240 de metri), comparativ cu aproximativ 35.000 de picioare în cazul avioanelor comerciale. Capacitatea sa de încărcare este de aproximativ 70.000 de livre (32.000 de kilograme) și poate include sute de bombe convenționale și până la 32 de rachete de croazieră cu încărcătură nucleară. Aeronava poate fi realimentată în zbor, ceea ce îi oferă o rază de acțiune practic nelimitată. În perioada Războiului Rece, această capacitate a contribuit la ceea ce era cunoscut drept „umbrela nucleară” a Statelor Unite.

În mod obișnuit, bombardierul este operat de un echipaj format din cinci persoane: comandantul aeronavei, pilotul, navigatorul radar, navigatorul și ofițerul pentru război electronic.

Mesaje de condoleanțe din partea oficialilor americani

Baza Edwards este situată la aproximativ 160 de kilometri nord de Los Angeles, în deșertul Mojave.

„Absolut sfâșietor. Dumnezeu să-i binecuvânteze pe cei opt membri ai echipajului aflați la bord”, a scris pe X congresmanul Vince Fong, al cărui district include o parte din zona bazei.

Congresmanul Jay Obernolte, care reprezintă de asemenea o parte a regiunii, a transmis pe Facebook că el și soția sa „se roagă pentru toți cei implicați în accidentul de astăzi al unui B-52 la baza aeriană Edwards, în special pentru echipaj, familiile lor și echipele de intervenție”.

Și congresmena din Michigan, Lisa McClain, a reacționat la tragedie, scriind pe X: „Gândurile și rugăciunile mele sunt alături de toți cei implicați în accidentul B-52 de la baza aeriană Edwards din această după-amiază”. Ea a mulțumit echipelor de intervenție și a adăugat: „Militarii noștri poartă în fiecare zi responsabilitatea apărării acestei națiuni. Suntem alături de ei”.

Tragedia vine la aproape un an după ce un pilot al unui avion de linie s-a întors la 180 de grade, deasupra statului North Dakota, pentru a evita o coliziune cu un bombardier B-52 care zbura pe aceeaşi traiectorie.

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