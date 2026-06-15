Bombardierul s-a prăbușit la 160 de kilometri de Los Angeles

Accidentul a fost raportat în jurul orei 11:20, iar echipajele de urgență au fost mobilizate imediat la locul impactului, situat la aproximativ 160 de kilometri nord de Los Angeles.

Primele imagini video din zonă au surprins o coloană densă de fum negru care se ridica dintr-un perimetru aflat în apropierea aerodromului.

Într-un mesaj transmis postului de televiziune NBCLA, reprezentanții Bazei Forțelor Aeriene Edwards au informat că detalii suplimentare vor fi puse la dispoziția publicului pe măsură ce investigația avansează.

B-52 Stratofortress, pilonul aviației militare americane

Dezvoltat de compania Boeing, B-52 Stratofortress este un bombardier cu rază lungă de acțiune, configurat pentru a îndeplini o gamă diversificată de misiuni militare.

Aeronava poate atinge viteze subsonice și poate zbura la o altitudine de până la 15.000 de metri.

Bombardierul a reprezentat o piesă de rezistență în cadrul Operațiunii „Furtună în Deșert” din 1991 și constituie, de decenii întregi, coloana vertebrală a forței de bombardament strategic a Statelor Unite.

Ultima aeronavă a ieșit de pe linia de producție a celor de la Boeing în 1962. La finalul producției, un B-52H avea un cost de producție echivalent cu aproximativ 100 milioane de dolari în banii de astăzi.

Unde s-a produs accidentul

Locul în care s-a produs accidentul, Baza Aeriană Edwards (localizată în comitatul Kern), se întinde pe o suprafață de 1.466 de kilometri pătrați.

Acest centru militar de importanță strategică este utilizat exclusiv pentru cercetarea, dezvoltarea și testarea aeronavelor, a sistemelor de armament, a componentelor tehnice și a software-ului militar de ultimă generație din dotarea armatei americane.

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