Polițiștii se tem că ar putea avea loc un nou atac. Anchetatorii nu au prins încă niciun suspect și nu au stabilit dacă focul a fost deschis de mai mulți agresori, relatează NBC.

Patru tineri, cu vârste de 20 de ani, au fost răniți, după ce au fost împușcați duminică. Unul dintre aceștia, un bărbat, a fost găsit mort la fața locului.

De asemenea, patru adolescenți, cu vârste cuprinse între 15 și 17 ani, au fost împușcați, însă nu au suferit răni care să le pună viața în pericol, conform anchetatorilor.

Aproape 60 de persoane au participat la petrecerea de absolvire unde a fost deschis focul, în apropiere de două locuri de joacă din sud-vestul orașului

Philadelphia.

Atacul ar fi fost comis de mai mulți agresori, susțin anchetatorii. Pentru moment, investigatorii nu știu dacă autorii atacului au fugit de la fața locului pe jos sau cu o mașină.

Polițiștii sunt în alertă deoarece se tem că agresorii ar putea comite un nou atac.

Astfel de violențe au mai avut loc la sfârșitul săptămânii trecute în

Philadelphia. Trei persoane au fost împușcate mortal, iar alte 15 au fost rănite.

#BREAKING Per @PhillyPolice Comm Richard Ross 8 total people shot 1 dead in a mass shooting at Southwest Philly graduation party. 4 children, 4 adults all hit. @CBSPhilly pic.twitter.com/zJsfIwbrR6