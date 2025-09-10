Larry Ellison a devenit cel mai bogat om din lume

Elon Musk a pierdut titlul de cel mai bogat om din lume, după ce Ellison a câștigat 101 miliarde de dolari într-o singură zi, depășindu-l pe Musk, devenind astfel cel mai bogat om din lume.

La ora 10:10 în New York, averea lui Ellison era de 393 de miliarde de dolari, depășind-o pe cea a lui Musk, de 385 de miliarde de dolari, conform Bloomberg Billionaires Index. Această creștere într-o singură zi reprezintă cea mai mare creștere înregistrată vreodată de index.

Povestea lui Ellison

Larry s-a născut dintr-o mamă singură în New York și a fost crescut de rude adoptive în Chicago. S-a înscris la Universitatea din Illinois la Urbana–Champaign, iar educația lui părea promițătoare.

Mama adoptivă a decedat în al doilea an, iar el a abandonat studiile chiar înainte de examenele finale. A decis să mai dea o șansă academiei, înscriindu-se la Universitatea din Chicago, unde a fost introdus în informatică și programare.

După doar un semestru, Ellison a abandonat din nou, de data aceasta definitiv.

Larry Ellison s-a mutat în California la începutul anilor 1970 și a început să lucreze ca programator. În timp ce jongla între contracte și consultanțe, un proiect cu Ampex pentru CIA s-a dovedit a fi punctul de cotitură al carierei sale.

Larry a ajutat la construirea unei baze de date clasificate pentru CIA, codificată „Oracle”, și de atunci nu s-a mai uitat înapoi.

În 1977, cu doar 2.000 de dolari, Ellison a fondat Software Development Laboratories, care a devenit Oracle Corporation. Până în 1977, Ellison strânsese 2.000 de dolari și s-a asociat cu doi colegi pentru a lansa Software Development Laboratories, compania care avea să devină în cele din urmă Oracle Corporation.

Până în 1986, Oracle a devenit o companie listată la bursă și, în anii următori, a concurat puternic cu giganți din industrie precum IBM și Sybase, promovând avansuri în stocarea și preluarea datelor enterprise, și, ulterior, tehnologia cloud.

În 2025, Oracle s-a reinventat ca lider în cloud și AI. Investițiile îndrăznețe și parteneriatele cu OpenAI și NVIDIA au propulsat compania.

Ellison și-a dat demisia din funcția de CEO în 2014

Deși Ellison și-a dat demisia din funcția de CEO în 2014, el continuă să conducă viziunea companiei ca Președinte Executiv și CTO.

Miliardarul în vârstă de 81 de ani și-a construit averea de-a lungul ultimelor cinci decenii, odată cu ascensiunea companiei sale software.

