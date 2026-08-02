„Pompierii au localizat și lichidat incendiul în limitele găsite, în aproximativ 15 minute, împiedicând extinderea acestuia la alte patru autoturisme aflate în imediata apropiere”, a declarat locotenent-colonel Camelia Roșca, purtătoarea de cuvânt a ISU Crișana.

Cele două mașini de la care au pornit flăcările au fost distruse în proporție de 90%, iar alte două vehicule au suferit avarii de 60%, respectiv 30%.

Martori oculari au descris pentru ebihoreanul scenele de panică ce au urmat izbucnirii incendiului. „Flăcările ajungeau până la etajul 1 și m-am speriat, că au început să bubuie una după alta mașinile”, a povestit o locatară.

Incendiul a fost atât de violent încât a afectat și crengile copacilor din apropiere, iar mirosul puternic de fum a persistat mult timp după ce flăcările au fost stinse.

Conform relatărilor adunate de ebihoreanul, primul autoturism care a luat foc ar fi fost un Volkswagen Tiguan, proprietatea unui localnic.

În plus, mai mulți martori susțin că au văzut trei tineri fugind din zona respectivă în momentul declanșării incendiului, ceea ce alimentează speculațiile privind o posibilă mână criminală.

Deocamdată, autoritățile nu au confirmat această ipoteză, iar cauza exactă a incendiului rămâne necunoscută.

Nicio persoană nu a fost rănită în urma incidentului, însă pagubele materiale sunt considerabile. Poliția a deschis un dosar penal și colaborează cu pompierii pentru a stabili circumstanțele exacte ale evenimentului.

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