Investiția face parte dintr-un proiect mai amplu de consolidare și modernizare a malului râului, menit să protejeze zona de inundații și să o integreze în peisajul urban.

Noile ferestre oferă o privire directă către peștii care traversează canalul creat special pentru migrarea lor naturală, inclusiv în perioadele cu debit scăzut. Specialiștii de la Administrația Bazinală de Apă Crișuri, care au coordonat lucrările, subliniază că acest canal este esențial pentru ecosistemul local.

De altfel, proiectul include și o scară de pești unică în România, lungă de 50 de metri și dotată cu ferestre pentru public. Construcția a fost o provocare, după cum a explicat directorul ABA Crișuri, Pásztor Sándor.

„Realizarea scării de pești a fost o adevărată provocare pentru întreaga echipă – atât pentru proiectant, cât și pentru constructor – deoarece a fost nevoie să adaptăm soluția tehnică la debitele tot mai fluctuante ale râului. În prezent, scara de pești este complet funcțională și permite migrația naturală chiar și la debite scăzute, cu o diferență de nivel în plus de 95 cm și 145 de cm față de nivelul apei din albie. De menționat ar fi că această scară de pești are ferestre de observație, oferind astfel locuitorilor orașului oportunitatea de a vizualiza viața acvatică.”

Proiectul, în valoare de 9,1 milioane lei, a fost început în primăvara anului trecut și a fost finalizat cu aproape două luni înainte de termen.

Lucrările au vizat consolidarea malului drept al Crișului Repede pe o lungime de 212 metri, modernizarea accesului la stația hidrometrică Oradea și refacerea zidului de sprijin.

Noua promenadă va fi predată Primăriei Oradea, care se va ocupa de finisaje și de integrarea zonei în circuitul urban pietonal. În perioada următoare, aceasta va fi conectată cu alte spații publice din centrul orașului.

