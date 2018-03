Orange și Vodafone au primit amenzi pentru nerespectarea regulamentului de roaming. Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a amendat Vodafone cu 130.000 leid, iar Orange a fost sancționat cu 50.000 de lei deoarece nu au respectat Regulamentul european „Roam like at home” în România.

În urma sesizărilor primite din partea utilizatorilor de cartele preplătite, ANCOM, arbitrul pieţei comunicaţiilor din România, a demarat o investigaţie privind modul în care clienții fost informaţi despre modificarea condiţiilor în care Vodafone furnizează serviciul de roaming în Spaţiul Economic European (SEE), după intrarea în vigoare a regulamentului european Roam like at home.

„Rezultatul investigaţiei a arătat că Vodafone a modificat condiţiile în care utilizatorii de cartele preplătite pot beneficia de serviciul de roaming, lansând pe piaţă oferte noi, cu sau fără acces la acest serviciu, însă fără a-i informa în mod corect şi complet pe aceştia cu privire la faptul că utilizarea/activarea serviciului de roaming este condiţionată, după data de 15 iunie 2017, de achiziţionarea unor anumite opţiuni sau de dezactivarea opţiunii naţionale. Mai exact, Vodafone nu a notificat utilizatorii că a modificat, în fapt, nu doar caracteristicile planului tarifar (extraopţiuni) de care beneficiau anterior intrării în vigoare a regulamentului, ci şi clauzele contractuale (respectiv Termenii şi condiţiile generale de utilizare a serviciilor preplătite) referitoare la condiţiile în care este furnizat serviciul de roaming. Astfel, operatorul nu a informat utilizatorii despre faptul că acest serviciu va putea fi utilizat doar în condiţiile achiziţionării unei opţiuni care oferă acces la serviciul de roaming şi nici despre faptul că acesta nu poate fi folosit dacă abonatul are activă o opţiune care oferă beneficii exclusiv naţionale”, se menţionează în comunicatul ANCOM.

Ca urmare a neregulilor depistate, operatorul de telefonie Vodafone a fost amendat cu 30.000 de lei, acesta remediind problemele identificate înainte de termenul acordat de 90 de zile.

Tot în urma numărului mare de sesizări făcute de utilizatori în privința condițiilor de utilizare a serviciilor de roaming, ANCOM a verificat modalitatea prin care furnizorii i-au informat pe abonaţi cu privire la aplicarea unei politici de utilizare rezonabilă sau, în cazul RCS&RDS, cu privire la aplicarea suprataxelor autorizate.

„Investigaţiile au au relevat ca doi operatori, Orange si Vodafone, au aplicat utilizatorilor o politică de utilizare rezonabilă, fără ca aceasta să fi fost introdusă în contractele încheiate cu utilizatorii pe bază de abonament, respectiv în Termenii şi condiţiile generale de utilizare în cazul posesorilor de cartele preplătite”, susțin reprezentanții ANCOM.

În urma investigațiilor, Autoritatea a aplicat celor doi operatori câte o amendă în valoare de 50.000 de lei „pentru neintroducerea politicii de utilizare rezonabilă în contractele încheiate cu utilizatorii de servicii de telefonie mobilă pe bază de abonamente”

În plus, Vodafone a fost amendat cu 50.000 de lei pentru neintroducerea politicii de utilizare rezonabilă în “Termenii şi condiţiile generale de utilizare a cartelelor preplătite”.

Potrivit ANCOM, de la începutul anului 2017 şi până în prezent, au fost efectuate 114 acţiuni de control la furnizorii de servicii de telefonie, fiind emise 46 de notificări şi aplicate 29 de avertismente, respectiv 19 amenzi în cuantum total de 480.000 lei. De asemenea, în afara neregulilor constatate în aplicarea “Roam like at home”, alte abateri frecvente au privit şi portabilitatea numerelor de telefon, fiind aplicate în acest sens amenzi în valoare de 285.000 de lei.

De la 15 ianuarie 2017, românii care călătoresc în interiorul Uniunii Europene (UE) şi în ţările din Spaţiul Economic European plătesc convorbirile, mesajele şi SMS-urile la tarife naţionale.

Pentru a preveni folosirea abuzivă sau anormală a roaming-ului în UE/SEE, adică folosirea în alte scopuri decât pentru călătorii ocazionale în afara României, de exemplu utilizarea permanentă în UE/SEE a serviciilor de roaming, orice furnizor poate defini o politică de utilizare rezonabilă a acestui serviciu.

Condiţiile de utilizare rezonabilă a serviciului de roaming în UE/SEE trebuie descrise, în mod detaliat, în contractele dintre furnizori şi clienţi.

Reglementările europene nu obligă furnizorii să ofere serviciul de roaming şi nici nu interzic planurile tarifare care au doar resurse naţionale (planuri tarifare fără acces la roaming). În plus, operatorii au posibilitatea să modifice unilateral condiţiile contractuale privind modalitatea în care utilizatorii de cartele preplătite pot beneficia de serviciul de roaming, cu condiţia notificării acestora asupra modificărilor pe care urmează să le opereze, în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei în vigoare.