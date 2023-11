Atacul a fost revendicat de către Hamas, care a spus că filiala sa din Liban a tras 12 rachete asupra orașului. Cel puțin o rachetă a picat într-o zonă comercială.

Urmările atacului au fost surprinse de martori în mai multe filmări publicate pe rețelele sociale. În imagini se observă cum pe străzi au izbucnit mai multe incendii, ca urmare a atacului cu rachete. Focul s-a extins la mașinile parcate în zonă, iar pompierii se luptă să le țină sub control.

Kiryat Shmona Israel moments before and simultaneously after the attack. #غزة_تنتصر #جواهر_الكويتية #Palestine #غزة_تباد_والرياض_تحتفل #antireport #GazaGenoside pic.twitter.com/3U8SLsc4h4

În alte imagini surprinse de la fața locului se vede cum flăcările ajung până în zona unei terase.

🚀 Massive fires have erupted in Kiryat Shmona after it was hit by Hezbollahs rockets. pic.twitter.com/1JQIGTHC0x