Curățenia mașinilor parcate pe domeniul public devine obligație

Noul Regulament de gospodărire a municipiului Alba Iulia prevede o măsură care îi vizează direct pe proprietarii de autovehicule, relatează Ziarul Unirea.

Potrivit documentului aflat în consultare publică, menținerea curățeniei mașinilor parcate pe domeniul public sau pe domeniul privat al statului nu mai reprezintă doar o alegere personală, ci o obligație.

Regulamentul stabilește sancțiuni pentru neîntreținerea autovehiculelor parcate pe domeniul public sau privat al statului într-o stare corespunzătoare de curățenie. Măsura are ca scop eliminarea aspectului neîngrijit al vehiculelor abandonate sau lăsate perioade îndelungate în parcările municipiului.

Ce amenzi riscă proprietarii

Potrivit proiectului de regulament, nerespectarea acestei obligații constituie contravenție și va fi sancționată în funcție de categoria proprietarului.

Persoanele fizice care dețin autovehicule neîntreținute parcate pe domeniul public riscă amenzi cuprinse între 500 și 1.000 de lei.

În cazul persoanelor juridice, sancțiunile sunt mai ridicate, fiind prevăzute amenzi între 1.000 și 5.000 de lei pentru mașinile murdare sau aflate într-o stare de degradare și parcate în spațiile publice.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor vor intra în atribuțiile Poliției Locale Alba Iulia. Potrivit proiectului de regulament, sumele încasate din aceste amenzi vor fi virate integral la bugetul local.

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