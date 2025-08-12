Orașele unde au fost peste 40 de grade

Cele patru orașe unde luni, 11 august, s-au înregistrat peste 40 de grade sunt: Caracal (40,1), Bechet (40,2), Băilești (40,2) și Calafat (40,3), conform hărții publicate de Administrația Națională de Meteorologie.

Totodată, maxima de doar 11,4 grade a fost înregistrată la Călimani, iar la Ceahlău, pe vârful Toaca, a fost de 11,7.

12 județe din țară vor fi afectate miercuri, 13 august 2025, de caniculă. Foto: ANM

Amintim că județele Mehedinți și Dolj s-au aflat sub cod roșu de caniculă. Atenționarea a fost valabilă luni, de la ora 10.00, până marți la aceeași oră.

„Valul de căldură va continua să se intensifice, iar în judeţele Mehedinţi şi Dolj se vor înregistra temperaturi maxime de 39-41 de grade. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Minimele termice vor fi de 20-23 de grade, astfel că vor caracteriza o noapte tropicală”, anunțau meteorologii.

Totodată, 12 județe din țară vor fi afectate miercuri, 13 august 2025, de caniculă. Atenționarea cod galben de caniculă intră în vigoare mâine, 13 august 2025, fiind valabilă în intervalul orar 12.00 – 21.00.

Vizate de codul galben de caniculă sunt următoarele județe: Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Cluj, Arad, Alba, Timiș, Hunedoara, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj.

Recomandările medicilor pe timp de caniculă

Evitați expunerea prelungită și directă la soare în intervalul orar 11.00 – 18.00, când temperaturile sunt cele mai ridicate. Dacă este necesar să ieșiți, petreceți cât mai mult timp în locuri umbrite sau răcoroase.

Purtați haine lejere, largi, de culoare deschisă și din materiale naturale care permit pielii să respire, precum și pălării și ochelari de soare pentru protecția capului și ochilor.

Hidratați-vă corespunzător, consumând 1,5-2 litri de lichide pe zi (apă, ceaiuri neîndulcite, supe), evitând alcoolul, băuturile carbogazoase și cele cu cofeină.

Limitați efortul fizic, mai ales în orele de vârf ale căldurii, și evitați activitățile solicitante în aer liber. Dacă lucrați afară, faceți pauze dese la umbră și hidratați-vă regulat.

Adaptați locuința pentru a menține temperatura scăzută: țineți ferestrele închise în timpul zilei și aerisiți dimineața devreme sau seara, când este mai răcoare. Dacă aveți aer condiționat, setați o temperatură suficient de răcoroasă, evitând folosirea ventilatoarelor la temperaturi peste 32°C.

Persoanele vulnerabile (vârstnici, copii, bolnavi cronici) trebuie supravegheate atent, să aibă acces la un mediu răcoros, să își continue tratamentele conform indicațiilor medicale și să evite efortul fizic.

Adoptarea unei alimentații ușoare, bogată în fructe și legume proaspete cu un conținut mare de apă (pepene, castraveți, roșii) și evitarea alimentelor greu digerabile sau ușor perisabile.

Fiți atenți la semnele de avertizare ale insolației sau epuizării termice, cum ar fi amețeli, greață, dureri de cap, slăbiciune sau confuzie. În astfel de cazuri, opriți activitatea, încercați să vă răcoriți și solicitați asistență medicală dacă simptomele persistă.

