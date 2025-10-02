Istoricul localității

În sat locuiește doar Elsie Eiler, care va împlini pe 11 octombrie vârsta de 92 de ani. Fiind singura locuitoare din Monowi, ea îndeplinește mai multe funcții, fiind primar, trezorier, bibliotecar sau chiar barman, potrivit publicației Holod.

Devotamentul ei remarcabil menține Monowi în viață. Ea organizează alegeri pentru funcția de primar, în cadrul cărora se auto-votează și plătește impozite pentru trei felinare, asigurându-se că luminile rămân aprinse în localitate. Are un bar unde gătește și servește bere clienților care vin din diverse state și țări.

Monowi a fost fondat în 1902, când Pioneer Townsite Company a construit acolo o cale ferată pentru a conecta terenurile agricole cu orașele în creștere din Dakota de Sud și Nebraska.

Monowi a cunoscut perioada sa de glorie în anii 1930, când populația sa a ajuns la 140-150 de locuitori . Acolo s-au deschis magazine alimentare, restaurante și o închisoare. Numeroase ferme erau situate în apropiere.

Viața lui Elsie Eiler

La una dintre aceste ferme de lângă Monowi, Elsie, cea mai mică dintre cei cinci copii ai familiei Picklapp, s-a născut pe 11 octombrie 1933. Mama ei era din Nebraska, iar tatăl ei imigrase din Germania. Încă de la o vârstă fragedă, Elsie și-a ajutat părinții cu ferma, recoltând porumb și ovăz și îngrijind găini, porci și vaci.

Recomandări Cum plănuiește Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI, să scape de dosarul delapidării de 2 milioane de euro de la CN „Controlul Cazanelor”

Elsie Picklapp l-a întâlnit pe Rudi Eyler la Școala Elementară Monowi, care avea o singură sală de clasă. Mai târziu, au mers împreună cu autobuzul până la liceu, situat la 11 kilometri distanță. După liceu, Rudi s-a înrolat în Forțele Aeriene ale SUA, care a servit în Franța.

Cam în aceeași perioadă, Elsie a plecat la Kansas City, unde a început să urmeze o școală de zbor. Apoi și-a găsit de lucru în departamentul unei companii aeriene. „Am început să lucrez pentru o companie aeriană visând să devin însoțitoare de bord”, își amintește ea. În anii 1950, a locuit în Austin și Dallas. Cu toate acestea, nu i-a plăcut viața în orașele mari și s-a întors la Monowi, localitatea pe care a considerat-o întotdeauna „acasă”.

Și-a deschis un bar în 1971

În 1954, când Elsie avea 20 de ani, s-a căsătorit cu Rudy, care se întorsese din Franța. Au locuit o vreme în Omaha, cel mai mare oraș din Nebraska. Cu toate acestea, Elsie și Rudy s-au întors mai târziu la Monowi, unde s-au stabilit. Rudy a început să lucreze la un siloz de cereale și să livreze combustibil la benzinării. El și Elsie au lucrat și la ferma familiei Picklapp. Au avut doi copii.

În anii 1970, SUA au trecut printr -o criză economică, care a îngreunat agricultura în statele centrale. Sate și orașe întregi din interiorul Americii au început să dispară. Oamenii au început să părăsească și Monowi.

Între 1967 și 1970, oficiul poștal și ultimul dintre cele trei magazine alimentare funcționale ale satului s-au închis, iar ulterior în 1974, școala s-a închis.

Copiii lui Elsie și Rudy au părăsit casa părinților lor la mijlocul anilor 1970. Până în 1980, populația orașului Monowi era de doar 18 locuitori.

Deși oamenii părăseau localitate, Rudy și Elsie au decis să deschidă un bar în 1971. Acesta era situat într-o clădire veche , pe care Rudy a renovat-o . La începutul anilor 1990, familia Euler era singura locuitoare din Monowi, dar au continuat să lucreze la bar, ceea ce atrăgea cunoștințe și prieteni din toată zona.

Locuiește singură în Monowi de peste 20 de ani

Cuplul a lucrat împreună până în 2004, când Rudy a murit de cancer pulmonar. De atunci, doar Elsie, a mai rămas în Monowi.

În 2011, Elsie a fost diagnosticată cu cancer la colon. Cu toate acestea, a reușit să învingă boala. Astăzi, în ciuda vârstei sale de aproape 92 de ani, fără câteva zile, continuă să gestioneze nu doar barul, ci întregul sat pentru a menține Monowi pe hartă.

Faimoasa tavernă Monowi

Conform BBC, în 2025, Monowi se simte ca un loc pustiu: case dărăpănate, o biserică abandonată și buruieni care cresc peste tot. Singurul loc care funcționează în localitate este barul lui Elsie Eiler. Un semn îi întâmpină pe vizitatori la intrare: „Bun venit la faimoasa tavernă Monowi. Cea mai rece bere din oraș!”. Barul este locul de muncă al lui Elsie.

Recomandări Avertismentul lui Dmitri Gudkov, fost deputat rus și opozant al regimului de la Kremlin: „Putin va escalada conflictul cu Uniunea Europeană”

În fiecare an, ea afișează anunțul de alegeri pentru funcția de primar conform regulamentului, apoi se votează singură. „Nu sunt îngrijorată de alegeri pentru că nu există concurență”, glumește Elsie.

Însă, odată cu titlul de primar, vin și responsabilitățile unui funcționar. În fiecare an, ea prezintă autorităților un plan de dezvoltare a drumurilor municipale pentru a asigura finanțare și, de asemenea, plătește în mod regulat aproximativ 500 de dolari în impozite – practic doar pentru ea. Acești bani sunt folosiți pentru întreținerea rețelelor de apă și a celor trei stâlpi de iluminat stradal.

Femeia încă speră că cineva va dori să se mute la Monowi, așa că ține o listă cu toate terenurile goale și clădirile rezidențiale dărăpănate. Cu toate acestea, spune că nu se simte singură pentru că prietenii ei vin regulat la bar.

Decorată cu titlul de Amiral al Nebraskăi

Pe 11 octombrie 2024, de ziua de naștere a lui Elsie, aceasta a fost decorată cu titlul de Amiral al Nebraskăi. În ciuda statutului de stat fără ieșire la mare, guvernul onorează locuitorii remarcabili cu această onoare.

Ofițeri de poliție din comitatele Boyd și Knox au venit atunci la Monowi pentru a sărbători ziua de naștere a lui Elsie.

De-a lungul timpului, Elsie a fost vizitată de oaspeți din fiecare stat american și din peste 60 de țări. Barul său are o carte de oaspeți unde oameni din întreaga lume își lasă comentariile.

„Oamenii mă întreabă: Ce se va întâmpla când vei pleca? Nu-mi pasă. Cred în a trăi fiecare zi și a nu mă gândi la viitor”, spune Elsie. Ea plănuiește să rămână în Monowi până la sfârșit.