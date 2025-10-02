Istoricul localității

În sat locuiește doar Elsie Eiler, care va împlini pe 11 octombrie vârsta de 92 de ani. Fiind singura locuitoare din Monowi, ea îndeplinește mai multe funcții, fiind primar, trezorier, bibliotecar sau chiar barman, potrivit publicației Holod.

Devotamentul ei remarcabil menține Monowi în viață. Ea organizează alegeri pentru funcția de primar, în cadrul cărora se auto-votează și plătește impozite pentru trei felinare, asigurându-se că luminile rămân aprinse în localitate. Are un bar unde gătește și servește bere clienților care vin din diverse state și țări. 

Monowi a fost fondat în 1902, când Pioneer Townsite Company a construit acolo o cale ferată pentru a conecta terenurile agricole cu orașele în creștere din Dakota de Sud și Nebraska.

Monowi a cunoscut perioada sa de glorie în anii 1930, când populația sa a ajuns la 140-150 de locuitori . Acolo s-au deschis magazine alimentare, restaurante și o închisoare. Numeroase ferme erau situate în apropiere. 

Viața lui Elsie Eiler

La una dintre aceste ferme de lângă Monowi, Elsie, cea mai mică dintre cei cinci copii ai familiei Picklapp, s-a născut pe 11 octombrie 1933. Mama ei era din Nebraska, iar tatăl ei imigrase din Germania. Încă de la o vârstă fragedă, Elsie și-a ajutat părinții cu ferma, recoltând porumb și ovăz și îngrijind găini, porci și vaci. 

Cum plănuiește Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI, să scape de dosarul delapidării de 2 milioane de euro de la CN „Controlul Cazanelor”
Recomandări
Cum plănuiește Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI, să scape de dosarul delapidării de 2 milioane de euro de la CN „Controlul Cazanelor”

Elsie Picklapp l-a întâlnit pe Rudi Eyler la Școala Elementară Monowi, care avea o singură sală de clasă. Mai târziu, au mers împreună cu autobuzul până la liceu, situat la 11 kilometri distanță. După liceu, Rudi s-a înrolat în Forțele Aeriene ale SUA, care a servit în Franța. 

Cam în aceeași perioadă, Elsie a plecat la Kansas City, unde a început să urmeze o școală de zbor. Apoi și-a găsit de lucru în departamentul unei companii aeriene. „Am început să lucrez pentru o companie aeriană visând să devin însoțitoare de bord”, își amintește ea. În anii 1950, a locuit în Austin și Dallas. Cu toate acestea, nu i-a plăcut viața în orașele mari și s-a întors la Monowi, localitatea pe care a considerat-o întotdeauna „acasă”.

Și-a deschis un bar în 1971

În 1954, când Elsie avea 20 de ani, s-a căsătorit cu Rudy, care se întorsese din Franța. Au locuit o vreme în Omaha, cel mai mare oraș din Nebraska. Cu toate acestea, Elsie și Rudy s-au întors mai târziu la Monowi, unde s-au stabilit. Rudy a început să lucreze la un siloz de cereale și să livreze combustibil la benzinării. El și Elsie au lucrat și la ferma familiei Picklapp. Au avut doi copii. 

În anii 1970, SUA au trecut printr -o criză economică, care a îngreunat agricultura în statele centrale. Sate și orașe întregi din interiorul Americii au început să dispară. Oamenii au început să părăsească și Monowi. 

Între 1967 și 1970, oficiul poștal și ultimul dintre cele trei magazine alimentare funcționale ale satului s-au închis, iar ulterior în 1974, școala s-a închis. 

Copiii lui Elsie și Rudy au părăsit casa părinților lor la mijlocul anilor 1970. Până în 1980, populația orașului Monowi era de doar 18 locuitori. 

Deși oamenii părăseau localitate, Rudy și Elsie au decis să deschidă un bar în 1971. Acesta era situat într-o clădire veche , pe care Rudy a renovat-o . La începutul anilor 1990, familia Euler era singura locuitoare din Monowi, dar au continuat să lucreze la bar, ceea ce atrăgea cunoștințe și prieteni din toată zona. 

Locuiește singură în Monowi de peste 20 de ani

Cuplul a lucrat împreună până în 2004, când Rudy a murit de cancer pulmonar. De atunci, doar Elsie, a mai rămas în Monowi.

În 2011, Elsie a fost diagnosticată cu cancer la colon. Cu toate acestea, a reușit să învingă boala. Astăzi, în ciuda vârstei sale de aproape 92 de ani, fără câteva zile, continuă să gestioneze nu doar barul, ci întregul sat pentru a menține Monowi pe hartă.

Faimoasa tavernă Monowi

Conform BBC, în 2025, Monowi se simte ca un loc pustiu: case dărăpănate, o biserică abandonată și buruieni care cresc peste tot. Singurul loc care funcționează în localitate este barul lui Elsie Eiler. Un semn îi întâmpină pe vizitatori la intrare: „Bun venit la faimoasa tavernă Monowi. Cea mai rece bere din oraș!”. Barul este locul de muncă al lui Elsie.

Avertismentul lui Dmitri Gudkov, fost deputat rus și opozant al regimului de la Kremlin: „Putin va escalada conflictul cu Uniunea Europeană”
Recomandări
Avertismentul lui Dmitri Gudkov, fost deputat rus și opozant al regimului de la Kremlin: „Putin va escalada conflictul cu Uniunea Europeană”

În fiecare an, ea afișează anunțul de alegeri pentru funcția de primar conform regulamentului, apoi se votează singură. „Nu sunt îngrijorată de alegeri pentru că nu există concurență”, glumește Elsie.

Însă, odată cu titlul de primar, vin și responsabilitățile unui funcționar. În fiecare an, ea prezintă autorităților un plan de dezvoltare a drumurilor municipale pentru a asigura finanțare și, de asemenea, plătește în mod regulat aproximativ 500 de dolari în impozite – practic doar pentru ea. Acești bani sunt folosiți pentru întreținerea rețelelor de apă și a celor trei stâlpi de iluminat stradal. 

Femeia încă speră că cineva va dori să se mute la Monowi, așa că ține o listă cu toate terenurile goale și clădirile rezidențiale dărăpănate. Cu toate acestea, spune că nu se simte singură pentru că prietenii ei vin regulat la bar.

Decorată cu titlul de Amiral al Nebraskăi

Pe 11 octombrie 2024, de ziua de naștere a lui Elsie, aceasta a fost decorată cu titlul de Amiral al Nebraskăi. În ciuda statutului de stat fără ieșire la mare, guvernul onorează locuitorii remarcabili cu această onoare.

Ofițeri de poliție din comitatele Boyd și Knox au venit atunci la Monowi pentru a sărbători ziua de naștere a lui Elsie. 

De-a lungul timpului, Elsie a fost vizitată de oaspeți din fiecare stat american și din peste 60 de țări. Barul său are o carte de oaspeți unde oameni din întreaga lume își lasă comentariile.  

„Oamenii mă întreabă: Ce se va întâmpla când vei pleca? Nu-mi pasă. Cred în a trăi fiecare zi și a nu mă gândi la viitor”, spune Elsie. Ea plănuiește să rămână în Monowi până la sfârșit.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Hairstilistul Adrian Perjovschi, despre cum să ne vopsim corect părul: „Cu ce culoare naturală ne naștem, aia ne vine cel mai bine”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Palton cu imprimeu leopard, rochie provocatoare, pantofi Prada, machiată, și cu un mers de podium...Așa a apărut Lia Olguța Vasilescu și a atras toate privirile la guvern. Nici Elena Udrea n-a bifat o asemenea apariție
Viva.ro
Palton cu imprimeu leopard, rochie provocatoare, pantofi Prada, machiată, și cu un mers de podium...Așa a apărut Lia Olguța Vasilescu și a atras toate privirile la guvern. Nici Elena Udrea n-a bifat o asemenea apariție
Ce i-a spus Andreea Esca Primei Doamne Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, când credea că are microfonul oprit. Toată lumea a putut auzi cuvintele vedetei de la PRO TV, chiar în curtea Palatului Cotroceni
Unica.ro
Ce i-a spus Andreea Esca Primei Doamne Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, când credea că are microfonul oprit. Toată lumea a putut auzi cuvintele vedetei de la PRO TV, chiar în curtea Palatului Cotroceni
Andreea Esca, dezvăluiri despre cei doi copii ai săi, Alexia și Aris. Cum îi descrie prezentatoarea TV: „Mi se pare că este o calitate importantă să fii…”
Elle.ro
Andreea Esca, dezvăluiri despre cei doi copii ai săi, Alexia și Aris. Cum îi descrie prezentatoarea TV: „Mi se pare că este o calitate importantă să fii…”
gsp
Scandal de proporții! Trump le-a dat interzis în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
GSP.RO
Scandal de proporții! Trump le-a dat interzis în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
„De ce nu mergi la muncă? Trăiești din banii fiului tău!”. Tatăl fotbalistului multimilionar s-a filmat și a răspuns criticilor
GSP.RO
„De ce nu mergi la muncă? Trăiești din banii fiului tău!”. Tatăl fotbalistului multimilionar s-a filmat și a răspuns criticilor
Parteneri
Nicușor Dan la Copenhaga, Mirabela Grădinaru la Cotroceni! Soția președintelui, debut oficial ca “Primă Doamnă”, la un eveniment plin de vedete. Stai să vezi ținuta, dar mai ales discursul impecabil
Libertateapentrufemei.ro
Nicușor Dan la Copenhaga, Mirabela Grădinaru la Cotroceni! Soția președintelui, debut oficial ca “Primă Doamnă”, la un eveniment plin de vedete. Stai să vezi ținuta, dar mai ales discursul impecabil
Horoscop mâine, 3 octombrie 2025: capcane emoționale și revelații neașteptate. Berbec – răbdare, Leu – tăcere, Vărsător – iertare
Avantaje.ro
Horoscop mâine, 3 octombrie 2025: capcane emoționale și revelații neașteptate. Berbec – răbdare, Leu – tăcere, Vărsător – iertare
Elena și Ianis Hagi și-au botezat fiul, Giorgios, într-o ceremonie privată! Primele imagini cu primul nepot al lui Gheorghe Hagi au emoționat fanii.
Tvmania.ro
Elena și Ianis Hagi și-au botezat fiul, Giorgios, într-o ceremonie privată! Primele imagini cu primul nepot al lui Gheorghe Hagi au emoționat fanii.

Alte știri

România și aliații NATO nu intervin în spațiul aerian al Ucrainei. Ministrul Apărării: Există o linie fină între a ajuta o ţară în război şi a deveni parte într-un conflict
Știri România 15:37
România și aliații NATO nu intervin în spațiul aerian al Ucrainei. Ministrul Apărării: Există o linie fină între a ajuta o ţară în război şi a deveni parte într-un conflict
16 români arestați în Marea Britanie pentru „muncă ilegală”, amenințați cu deportarea
Știri România 15:24
16 români arestați în Marea Britanie pentru „muncă ilegală”, amenințați cu deportarea
Parteneri
Armata Română iese la „shopping”. Tancurile cu care am ține la respect Rusia: „Abrams sunt prea grele, avem nevoie de altele”
Adevarul.ro
Armata Română iese la „shopping”. Tancurile cu care am ține la respect Rusia: „Abrams sunt prea grele, avem nevoie de altele”
Care este, de fapt, secretul lui Ion Țiriac. Așa a reușit să facă o adevărată avere
Fanatik.ro
Care este, de fapt, secretul lui Ion Țiriac. Așa a reușit să facă o adevărată avere
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Financiarul.ro
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Superliga.ro (P)
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Parteneri
Declarația cu care George Clooney a șocat pe toată lumea! Ce a mărturisit despre soția sa, Amal, avocată pentru drepturile omului: „Când sunt în preajma ei…”
Elle.ro
Declarația cu care George Clooney a șocat pe toată lumea! Ce a mărturisit despre soția sa, Amal, avocată pentru drepturile omului: „Când sunt în preajma ei…”
Va fi nunta anului 2026 în România! Tocmai ce a spus "Da" și toată țara vorbește deja despre asta! Felicităăăări!!
Unica.ro
Va fi nunta anului 2026 în România! Tocmai ce a spus "Da" și toată țara vorbește deja despre asta! Felicităăăări!!
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Viva.ro
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD

Monden

Emisiunea „Șef sub acoperire” revine la Pro Tv, din 9 octombrie. Cine este Andrei Crizbășan. „Bucuria mea supremă”
Stiri Mondene 15:38
Emisiunea „Șef sub acoperire” revine la Pro Tv, din 9 octombrie. Cine este Andrei Crizbășan. „Bucuria mea supremă”
Hairstilistul Adrian Perjovschi, despre cum să ne vopsim corect părul: „Cu ce culoare naturală ne naștem, aia ne vine cel mai bine”
Exclusiv
Stiri Mondene 15:00
Hairstilistul Adrian Perjovschi, despre cum să ne vopsim corect părul: „Cu ce culoare naturală ne naștem, aia ne vine cel mai bine”
Parteneri
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
TVMania.ro
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Fabrica de volane din Brad se închide după 2 decenii de activitate. Sute de hunedoreni rămân fără loc de muncă
ObservatorNews.ro
Fabrica de volane din Brad se închide după 2 decenii de activitate. Sute de hunedoreni rămân fără loc de muncă
7 din 10 români fac greșeala asta. După moartea Ioanei Popescu, Oana Lis rupe tăcerea cu un semnal de alarmă dur pentru întreaga Românie. Piele de găină și alta nu! VIDEO
Libertateapentrufemei.ro
7 din 10 români fac greșeala asta. După moartea Ioanei Popescu, Oana Lis rupe tăcerea cu un semnal de alarmă dur pentru întreaga Românie. Piele de găină și alta nu! VIDEO
Parteneri
Reacție în 5 cuvinte a lui Valentin Ceaușescu pentru Gazetă, după ce s-a scris că are probleme medicale grave și cere ajutorul statului
GSP.ro
Reacție în 5 cuvinte a lui Valentin Ceaușescu pentru Gazetă, după ce s-a scris că are probleme medicale grave și cere ajutorul statului
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!” » „Printre cei mai buni 5 portari din Europa”, acum în sărăcie lucie, muncește pe câmp: „Trăim 3 oameni cu 140 de euro pe lună”
GSP.ro
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!” » „Printre cei mai buni 5 portari din Europa”, acum în sărăcie lucie, muncește pe câmp: „Trăim 3 oameni cu 140 de euro pe lună”
Parteneri
Risc major de inundații. S-a emis Cod roșu pe mai multe râuri din țară. Sute de angajați ai Apelor Române, mobilizați
Mediafax.ro
Risc major de inundații. S-a emis Cod roșu pe mai multe râuri din țară. Sute de angajați ai Apelor Române, mobilizați
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
StirileKanalD.ro
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Cine este Cătălina Leca, iubita lui Cristian Botgros. Fiul Adrianei Ochișanu și al lui Corneliu Botgros, sprijinit în momente grele
Redactia.ro
Cine este Cătălina Leca, iubita lui Cristian Botgros. Fiul Adrianei Ochișanu și al lui Corneliu Botgros, sprijinit în momente grele
Anunț important pentru milioane de preșcolari și elevi! Anunțul a venit chiar de la Guvern
KanalD.ro
Anunț important pentru milioane de preșcolari și elevi! Anunțul a venit chiar de la Guvern

Politic

Reacția lui Dragoș Pîslaru după ce a fost comparat, alături de Dominic Fritz și Nicușor Dan, cu pinguinii din Madagascar
Politică 11:36
Reacția lui Dragoș Pîslaru după ce a fost comparat, alături de Dominic Fritz și Nicușor Dan, cu pinguinii din Madagascar
Constanța va fi conectată direct cu vestul Europei printr-o autostradă până în 2028, spune Nicușor Dan
Politică 11:21
Constanța va fi conectată direct cu vestul Europei printr-o autostradă până în 2028, spune Nicușor Dan
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Amantlâcul lui Geolgău cu o mamă a unui junior și reacția FRF: “A fost o capcană?!” / “Și doamna a marșat în flirt”
Fanatik.ro
Amantlâcul lui Geolgău cu o mamă a unui junior și reacția FRF: “A fost o capcană?!” / “Și doamna a marșat în flirt”
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt