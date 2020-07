Joi, cozi de kilometri s-au format la punctul de trecere Kulata-Promachonas de la frontieră bulgară-elenă.

Orban spune că nu doar turiştii români au avut parte un astfel de tratament la graniţa elenă.

“Nu suntem numai noi trataţi aşa (ţinuţi mai multe ore la graniţă la intrarea în Grecia – n.r.), sunt trataţi aproape toţi cei care intră în Grecia. Se duc în concediu, sunt supuşi unui triaj, să nu îi zicem epidemiologic, supuşi unui tiraj, adică li se ia temperatura… şi se creează efectiv blocaje. Ludovic Orban

Şeful Executivului a explicat că România a pornit demersurile diplomatice şi încearcă să găsească o soluţie, astfel încât să nu mai existe aceste blocaje şi să nu mai piardă românii atât timp cu formalităţile pe care trebuie să le înregistreze la graniţă.

“Eu chiar am participat la o cvadrilaterală cu premierul Greciei, cu premierul bulgar şi cu preşedintele Serbiei în care ei ne invitau pe noi să ridicăm măsura izolării. Noi am ridicat măsura izolării după un criteriu pe care l-am stabilit, criteriul acesta va fi modificat, astăzi am decis să ne luăm după decizia Comisiei Europene în evaluarea celorlalte ţări. Care sunt sub noi nu sunt sub restricţie, care sunt peste noi ca nivel de infecţie sunt sub restricţie”, a spus Orban la B1 TV.

El a adăugat că grecii au introdus acum nişte formalităţi “cu care pur şi simplu o să alunge turiştii” şi i-a sfătuit pe români să îşi petreacă mai bine vacanţa în ţară.

“Eu le spun românilor, decât să fie puşi în situaţia asta, de a pierde ore întregi în proceduri, să stea la coadă, e mai bine să îşi petreacă concediul în România. (…) Am făcut sondaj şi pentru prima oară există un procent foarte mare de români, 83%, care vor să îşi petreacă concediul în România, sau cel puţin aşa declară în sondaj. Îndemnul meu este: mergeţi în vacanţă şi anul ăsta, şi anul viitor în România. Sunt atâtea locuri superbe din România care merită să fie văzuteĚ, a mai afirmat premierul.

Ministrul elen al turismului le-a recomandat turiștilor români, într-o intervenţie la Digi24, să fie prudenți în primele 24 de ore de la intrarea în Grecia, până primesc rezultatul testului de coronavirus. “Nu trebuie să se izoleze, dar trebuie prudență, să nu umble în prea multe locuri. Este o chestiune de bun simț”.



