Invitată la podcastul găzduit de Mirela Vaida, Ozana Barabancea a povestit un episod îngrozitor din viața ei. Recent, fiul ei a fost implicat într-un accident de motocicletă și a fost la un pas de moarte. Andrew a căzut cu motocicleta pe un deal și a fost grav rănit. Vedeta, care face parte din juriul de la „Te cunosc de undeva!”, s-a speriat cumplit și i-a fost alături băiatului ei în fiecare moment.

„Fiul meu a avut un accident de motocicletă. M-am speriat foarte tare, rănile au fost ca și cum era ars, bandajat 70% din corp, trebuia să mergem zilnic la spital. Am fost paralizată psihic. Fiica mea cu prietena lui îi schimbau bandajele, eu eram cea care se ducea la farmacie, casă, spital, casă. Asta s-a întâmplat recent, nu am vorbit despre asta. E îngrozitor când știi că pățește ceva copilul tău. I-am promis o bătaie, când se face bine.

El a căzut și a trebuit să meargă 800 de metri pentru a da de lume

El acum toate examenele și le va da în toamnă. Prima oară când a ieșit afară a făcut deja o pată pe față, la mână nu a avut carne, a așteptat să-i crească carnea. El a căzut și a trebuit să meargă 800 de metri pentru a da de lume, era un deal, și era plin de sânge pe față, nu mai vedea cu ochiul drept și a găsit resurse să meargă la 30 de grade cu rănile alea și să le spună tuturor că nu s-a întâmplat nimic. Tatăl lui a venit acasă, l-a îngrijit, i-a dat putere, m-am bucurat să-l văd și eu. Indiferent ce probleme am eu cu el e vocea sângelui și ei trebuie să se vadă”, a spus Ozana Barabancea.

După accident, Andrew a rămas cu traume și este încă în stare de șoc. Soprana speră ca fiul ei să nu rămână cu cicatrici foarte mari. În această perioadă grea, Sorin Terinte, fostul soț al Ozanei Barabancea și tatăl copiilor ei, a fost alături de tânăr și l-a îngrijit.

„El are filmul în cap, momentul ăla, a rămas cu traume, este încă proaspăt. A fost îngrozitor, ăsta a fost șocul lui, când s-a văzut în oglindă s-a speriat. Cred că trebuie să am răbdare cu el, sper să nu rămână cu cicatrici, am dat o avere pe toate cremele din lume și încă mai aștept să vină. Nu am plâns deloc, am urlat, eram isterică”, a mai continuat ea.

Ne vorbim, dar nu ne mai întâlnim să nu o supărăm pe actuala nevastă

Ozana Barabancea nu mai păstrează legătura cu fostul soț, însă s-a bucurat când a văzut că Sorin a venit să-i fie alături lui Andrew. Fostul partener al sopranei s-a recăsătorit.

„Copiii au suferit în urma acestui divorț, erau mici atunci. El a fost un bărbat frumos și consecințele frumuseții masculine s-au revăzut în viața lui. A fost mare iubire între noi, am cântat împreună în Anglia, au fost momente foarte frumoase. Acum el are a treia nevastă, s-a terminat, gata.

Ne vorbim, dar nu ne mai întâlnim să nu o supărăm pe actuala nevastă, dar e bine că se întâlnește cu copiii. Tata e tata, indiferent cât de rău este. Eu le-am făcut o educație clară copiilor de mici. Mi-e frică de anturaje, îi mulțumesc pandemiei. Gloria a început să studieze pianul, citește, nu are nevoie să socializeze foarte mult, băiatul e cu prietena lui. Eu văd ce se întâmplă în școli, abia aștept să termine liceul fata mea”, a mai spus solista, la podcast.

