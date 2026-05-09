Descoperiri inedite despre tehnologia nazistă

Statele Unite au publicat vineri, 8 mai, mai multe documente desecretizate despre OZN-uri cu scopul de a crește transparența în legătură cu acest subiect controversat. Arhiva include observații neobișnuite raportate de astronauți și piloți de-a lungul anilor.

Prima serie de documente include 162 de fișiere, printre care 120 de documente PDF, 28 de videoclipuri și 14 imagini furnizate de instituții precum Departamentul Apărării, FBI, NASA și Departamentul de Stat.

Printre documentele publicate vineri se numără și pagini care fac referire la un presupus aparat de zbor al Germaniei naziste, construit în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, relatează Euronews. Conform unui raport al FBI, un bărbat numit Paul Peyerl a furnizat informații despre un dispozitiv construit în 1944 în Pădurea Neagră.

„În acea perioadă, el a observat aparatul descris mai sus. Era în formă de disc, cu un diametru de aproximativ 6,4 metri, controlat de la distanță și echipat cu mai multe motoare cu reacție montate pe partea exterioară a construcției. De asemenea, a descris că partea exterioară se rotea în jurul unei cupole centrale care rămânea nemișcată”, se precizează în document.

Paul Peyerl a declarat că misiunea sa era să fotografieze dispozitivul în timpul zborului și că a păstrat un negativ realizat de la o altitudine de 7.000 de metri. O copie xerox a acestui negativ este inclusă în documentele desecretizate, alături de o imagine a dispozitivului aflat într-un hangar, despre care Peyerl susține că a fost realizată „cu riscul vieții mele”.

Proiectantul aparatului ar fi fost un inginer german, Kuehr (prenume necunoscut n.r.), despre care Peyerl crede că a fost arestat de forțele aliate după război. Potrivit mărturiei sale, Kuehr ar fi încercat fără succes să evite înrolarea în Wehrmacht (forțele armate ale Germaniei naziste între 1935-1945 n.r.), dar a fost prins de Gestapo.

FBI susține că nu există concluzii clare cu privire la OZN-ul german

Documentele subliniază că FBI nu își asumă nicio concluzie sau recomandare legată de autenticitatea acestor informații.

„Este aproape imposibil de evaluat dacă un așa-numit OZN nazist a existat cu adevărat sau nu”, notează raportul.

Totuși, este un fapt cunoscut că regimul nazist a dezvoltat arme și tehnologii avansate pentru epoca respectivă, cum ar fi racheta V-2 și avionul de luptă Messerschmitt Me 262, considerate descoperiri tehnologice remarcabile în anii 1940.

Pe lângă dezvăluirile istorice, arhiva conține și rapoarte despre observații mai recente ale fenomenelor aeriene neidentificate. Un document din 2022 menționează un posibil „mic UAP” (fenomen anomal neidentificat n.r.) observat în Irak, iar în 2024, mai multe flash-uri luminoase de origine necunoscută au fost raportate în Siria, unde trupele americane erau desfășurate pentru a lupta împotriva organizației teroriste Stat Islamic.

De asemenea, documentele includ relatări recente ale soldaților americani din Emiratele Arabe Unite și Grecia, însă multe dintre fișierele publicate sunt redactate parțial pentru a proteja identitățile și locațiile implicate.

Membri ai Congresului SUA solicită o mai mare transparență și eliberarea completă a acestor documente pentru a înțelege mai bine natura acestor fenomene.

