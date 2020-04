De Mihai Niculescu,

Astfel, pe baza ordinului 622 al Ministrului Sănătății, publicat în Monitorul Oficial, 27 pacienți confirmați pozitiv COVID-19 care nu prezentau simptome, au fost externați miercuri.

Managerul Spitalului, medicul Daniela Florina Marcoci a explicat pentru publicația Ziar Piatra-Neamț cum a luat decizia de a-i trimite acasă pe pacienții infectați, dar care nu aveau probleme de sănătate.

„Ieri a apărut ordinul nr. 622. Am vorbit cu coordonatorul regional și cu INSP-UL (n.r: Institutul Național de Sănătate Publică) telefonic, mi-au spus că se poate externa. S-au externat 27 de persoane – majoritatea familii care sunt pozitive. La ora 11.23 am primit mesaj pe whatsapp de la coordonatorul regional și mi s-a spus că ordinul se referă de fapt la altfel de pozitivi, nu la externare” a aexplicat managerul spitalului.

Florina Marcoci susține că de atunci nu mai externat persoane confirmate pozitiv cu noul coronavirus iar persoanelor trimise acasă le-a recomandat să respecte regulile de izolare.

„Nu se mai fac externări, nu s-a mai făcut nicio externare, cu cei 27 am vorbit personal astăzi, le-am reamintit că au semnat o declarație prin care trebuie să se conformeze în ceea ce privește regulile de carantinare și de respectare a regulilor carantinării. Am trimis astăzi să se recolteze din nou teste (am rugat ambulanța și s-au trimis echipaje pentru a le recolta din nou teste), am sunat la domnul Ministru și l-am informat de ceea ce am făcut, și mi-a spus să îi monitorizăm” a mai spus managerul spitalului.

