Pagina de Media: Informaţia din spotul publicitar mincinos, publicată şi pe Ziare.com, site deținut de acționarii Vel Pitar

Potrivit Pagina de Media, site-ul ziare.com este legat prin acționariat – fondul de investiții Broadhurst – de producătorul de panificație Vel Pitar.

O căutare pe Google arată însă mai multe articole publicate în ultimul an de site-ul ziare.com despre binefacerile pâinii ambalate. Totuși, nicio știre nu precizează legătura dintre patronatul ziare.com și patronatul Vel Pitar, conform paginademedia.ro.

ziare.com face parte dintr-un fond de investiții care are business-uri în mai multe ramuri ale economiei. Ca în toate celelalte articole ale ziare.com, noi nu am urmărit interesul unui jucător sau al altuia, ci am urmărit interesul public

Ramona Ursu, redactor-șef ziare.com: