Proprietatea scoasă la vânzare include doar 440 mp din palat

Proprietatea scoasă la vânzare include partea de pe strada Mureșenilor, având o suprafață totală de 440 mp, potrivit unui anunț postat de agenția Settlers Office pe site-ul de specialitate Imobiliare.ro. Sunt disponibile apartamente la primul și al doilea etaj, precum și o parte din mansardă.

Palat din Brasov la vanzare

Clădirea istorică oferă și o panoramă superbă

De pe balcoanele și terasa retrasă ale clădirii, priveliștea oferă imagini spectaculoase asupra Pieței Sfatului, Bisericii Negre, Cetățuiei de pe Strajă, Tâmpei și străzii Mureșenilor. Din curtea interioară, se poate vedea Turnul Negru, iar o ieșire din spatele clădirii duce spre strada După Ziduri, unde se află catacombele orașului.

La etajul 1, proprietatea oferă un spațiu util de 220 mp, amenajat într-un stil predominant open space. Aici se află și o terasă retrasă, cu o suprafață de aproximativ 50 mp. Etajul 2 are tot 220 mp de spațiu util, cu trei balcoane care oferă vedere către acoperișurile centrului istoric. Mansarda măsoară 300 mp, iar acoperișul acesteia a fost recent recondiționat, respectând cerințele specifice clădirii și reglementările locale.

Foto: Settlers Office / Imobiliare.ro

Suma cerută este de 1.500.000, dar poate fi și închiriat

Prețul cerut pentru partea din palat scoasă la vânzare este de 1.500.000 de eruo, dar agenția imobiliară menționează că există și varianta închirierii pentru suma de 5.000 de euro pe lună.

Palatul Spiltz are o istorie bogată

În anii 1920, aici a locuit familia poetului Ștefan Baciu, iar clădirea a fost de-a lungul timpului gazda unor personalități locale precum doctorul Valeriu Negrilă sau maiorul Mihăilescu. În trecut, la parter funcționau prăvălii, precum „Lischka” sau Librăria Cooperativă Enea, iar în perioada interbelică, o sală de balet își avea locul la etaj. De asemenea, Banca Comercială Ungară din Pesta a ocupat unul dintre spațiile de la parter.

Elementele arhitecturale Art Nouveau, precum ornamentele de pe pereții casei scărilor sunt o trăsătură distinctă a clădirii. Acest stil, popular între anii 1890 și 1910, este recunoscut pentru integrarea artelor tradiționale și aplicate, fiind vizibil în designul interior și detaliile de feronerie, tâmplărie și balustrade.

Imaginea surprinde centrul istoric al Brașovului, mai exact Piața Sfatului
Piața Sfatului, Brasov Foto Profimedia Images

O zonă înțesată de clădiri istorice

Zona în care se află Palatul Spiltz este recunoscută pentru alte clădiri istorice de valoare. În apropiere, se află palatele construite de frații Czell, între care „Palatul Soarelui” de pe bulevardul Eroilor (fostul Bulevard Ferdinand) și alte edificii emblematice precum fostul hotel Europa, cinematograful Corso sau Rectoratul Universității „Transilvania”, o clădire construită între 1881 și 1884 în stil neorenascentist, ce a găzduit inițial Palatul Institutului General de Pensii.

Preț mediu/mp în cazul apartamentelor din Brașov

Prețul mediu solicitat pentru apartamentele noi din Brașov a ajuns până la începutul lunii ianuarie la 2.698 euro/mp util, după un avans cu 2% în decembrie, al doilea cel mai mare din țară, după cel înregistrat în Capitală.

  • Drumul Poienii 3.028€
  • Central 2.643€ (unde se află și palatul)
  • Șchei 2.493€
Brașovul scoate la vânzare un palat spectaculos din inima orașului, cu vedere spre Tâmpa, la preț de penthouses în centrul Bucureștiului

În ultimele 12 luni, orașul de la poalele Tâmpei a fost unul dintre cele trei în care prețurile locuințelor noi au atins un ritm de creștere de 11%. Majorări similare au putut fi observate în Iași și în Timișoara, conform Indicelui Imobiliare.ro.

În cazul apartamentelor vechi, prețul mediu solicitat cumpărătorilor de către proprietari a avansat în același interval de timp cu 9%, ajungând înainte de începutul acestui an la valoarea de 2.166 euro/mp util.

Prețuri mai mari la locuințe la început de 2026

Piața imobiliară începe anul 2026 cu prețuri mai mari, dar și cu o serie de precauții din partea cumpărătorilor, dar și a dezvoltatorilor. Perioada de tranzacționare poate să crească, timp suficient pentru o mai bună și benefică analiză, de la soliditatea financiară a dezvoltatorului și a istoricului de livrări până la verificarea documentației, a etapizării proiectului și a perspectivelor reale de închiriere sau revânzare.

„Creșterea prețurilor ar putea fi mai lentă în 2026. Cel mai probabil, piața se va așeza după primul trimestru. Românii au cheltuieli mai mari și au nevoie de timp pentru a se adapta la noua realitate, ceea ce va duce, pentru unii, la amânarea deciziei de cumpărare. Ulterior, numărul tranzacțiilor ar putea crește treptat”, estimează Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

