Palatul Kensington a anunțat printr-un comunicat că stema Ducesei de Sussex este gata. Meghan Markle lucrat îndeaproape cu oamenii care s-au ocupat de această sarcină pentru a crea stema care este atât personală, cât și reprezentativă pentru noul ei statut. Desigur, design-ul a fost aprobat întâi de Regina Elisabeta a II-a.

Fondul albastru al scutului reprezintă Oceanul Pacific în largul coastei California, în timp ce cele două raze de aur de pe scut simbolizează soarele din statul de origine al ducesei. Cele trei pene prezente pe scut reprezintă comunicarea și puterea cuvintelor.

Sub scut, în iarbă sunt câțiva maci de aur, flori ale statului California, și arbustul zânei, o plantă care crește la Palatul Kensington.

A Coat of Arms has been created for The Duchess of Sussex: https://t.co/mJb3mqZfaZ pic.twitter.com/0EgbiS29Rb

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 25 mai 2018