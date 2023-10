Alarma de azi a fost consemnată la ora locală 12.10, un ceas mai târziu în România. Vizitatorii aflați în acel moment în Palatul Versailles au fost evacuați.

⚠️? 10/22 12:10 p.m. For security reasons, the Palace of Versailles is evacuating visitors and will reopen as soon as the checks have been completed. Thank you for your understanding. pic.twitter.com/vOqnndUSrK