Administrația Palatului Versailles a primit amenințarea cu bombă la 11.45 și a procedat la evacuarea vizitatorilor.

După două ore, în care au intervenit geniștii, s-a dovedit că amenințarea a fost falsă.

🇫🇷 Les vérifications sont terminées. Le Château est désormais ouvert.

🌍 The checks are complete. The Palace is now open. pic.twitter.com/DmhERGU9YH